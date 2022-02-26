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    EkonomiTHY'den son dakika bilet fiyatı kararı! Yeni uygulama duyuruldu
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    THY'den son dakika bilet fiyatı kararı! Yeni uygulama duyuruldu

    THY'den son dakika bilet fiyatı kararı. Resmen açıklandı. Türk Hava Yolları, (THY) Rusya'nın saldırısı sonrası hava sahasının sivil uçuşlara kapalı olması nedeniyle Ukrayna'ya komşu ülkelerden Türkiye'ye dönecek yolcular için "özel ücret" uygulayacağını duyurdu.

    26.02.2022 - 18:19 |
    THY'den son dakika bilet fiyatı kararı! Yeni uygulama duyuruldu

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal paylaşım sitesi 'Twitter' hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya komşu ülkeler Moldova, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'dan ülkemize dönecek vatandaşlarımız, size tanımlanan özel ücret ile biletinizi almak için satış ofislerimize ve havalimanlarındaki ofislerimize başvurunuz" ifadelerini kullandı. THY Basın Müşavirliği'nden elde edilen bilgiye göre bilet fiyatlarının ise en fazla 220 dolar olacak şekilde sabitlendiği kaydedildi.

     

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