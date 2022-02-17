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    EkonomiTHY, uçuş güvenliğinde en başarılı havayolu şirketleri arasında gösterildi
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    THY, uçuş güvenliğinde en başarılı havayolu şirketleri arasında gösterildi

    Türk Hava Yolları (THY), Avrupa Sivil Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) uyguladığı SAFA (Yabancı Hava Aracı Emniyet Denetimleri) programını kapsamında uygulanan denetimlerde 0,054 bulgusuzluk oranı ile Avrupa'nın en başarılı havayolu şirketleri arasında yerini aldı.

    17.02.2022 - 15:36 | | İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
    THY, uçuş güvenliğinde en başarılı havayolu şirketleri arasında gösterildi

    THY, 2021 yılı SAFA denetimlerini Avrupa’daki 57 havalimanında 38 sivil havacılık otoritesi tarafından 74 denetim geçiren bayrak taşıyıcı bu denetimlerde sıfıra yakın (0.054 bulgusuzluk) bir oran ile başarıyla tamamladı.

    “AVRUPA ORTALAMASININ ÜZERİNDE BİR BAŞARI”

     Denetimlerde elde edilen sonuçla ilgili açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi “Dünyanın 128 ülkesinden her gün yüzbinlerce kişi sevdikleriyle buluşmak için çıktıkları yolculukta Türk Hava Yolları’na güveniyor. Türk Hava Yolları olarak biz de seyahatin her aşamasını kusursuz bir şekilde planlayarak bu güvenin karşılığını misafirlerimize sunmaya çalışıyoruz. Bu çabanın bir sonucu olarak SAFA programı 2021 yılı denetimlerini Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarı ile tamamladık ve güvenilir havayolu kimliğimizi bir kez daha kanıtladık. Misafirlerimizin seyahat konforu ve uçuş emniyetini her gün bir üst seviyeye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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