Zam kararı! İki ay ertelendi, fiyatlar artmayacak
İnternet kullanan herkesi doğrudan ilgilendiriyor. Son dakika zam kararı geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 67 zam yapılacağı duyurulmuştu. Ancak yeni kararla fiyat artışı iki ay ertelendi. Türk Telekom’un toptan internet tarife fiyatlarına yüzde 67 oranında yaptığı zammın yürürlük tarihi 2 ay ertelendi.
01.04.2022 - 08:47 |
Zam kararı geri alındı. İki ay fiyatlar artmayacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 3 Mart tarihinde aldığı karara göre, bugünden itibaren Türk Telekom'un altyapısı üzerinden sağlanan genişbant internet tarifelerinin toptan aylık fiyatlarında yüzde 67'lik bir artışa gidilecekti.
Kurul aldığı yeni kararla bu zammın yürürlük tarihini 1 Haziran'a erteledi.
İşletmecilerin maliyetlerinde meydana gelecek olan bu artışın, 1 Haziran'dan itibaren tüketicilere de değişen oranlarda yansıtması bekleniyor.
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