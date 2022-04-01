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    Çalışan Haklarıİzin ve raporlarla ilgili son dakika gelişmesi! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Artık değişti
    HaberlerÇalışan Hakları Haberleri İzin ve raporlarla ilgili son dakika gelişmesi! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Artık değişti
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    İzin ve raporlarla ilgili son dakika gelişmesi! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Artık değişti

    Rapor ve izinlerle ilgili flaş gelişme! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Sağlık raporlarını yeniletmek ve reçete yazdırmak için sağlık merkezlerinde ortaya çıkan yoğunluğun önlenmesi amacı ile geçerliliği nisan sonunda dolacak "süreli sağlık raporları"nın yıl sonuna kadar kabul edilmesi talimatı verildi. Türk Eczacıları Birliği, uygulamanın ne şekilde yürütüleceğine ilişkin, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) ayrıca bir açıklama yapılmasının beklendiğini kaydetti. Ayrıca Kovid-19'a yakalanan çalışanlara verilen istirahat raporlarına ilişkin de düzenleme yapıldı. Çalışanlara Kovid-19'a yönelik 14+14 şeklinde verilen, 28 günlük istirahat raporu uygulaması kaldırıldı. Rapor hakkı, bugüne kadar iş yerlerinde salgının etkisinin azaltılması için, çalışanların yıllık maksimum 40 gün olan izin hakkına dahil edilmiyordu.

    01.04.2022 - 08:37 |
    İzin ve raporlarla ilgili son dakika gelişmesi! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Artık değişti

    Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hastanelerdeki başvuru yükünü azaltmak için hasta raporlarına ilişkin yeni düzenleme talimatı verdi.

    Nisanda dolacak rapor süreleri yıl sonuna kadar uzatıldı. Kovid-19'a yakalanan çalışanlara verilen istirahat raporlarının ise 40 günlük izin hakkının içinde hesaplanacağı açıklandı. Müdürlüğün "Sağlık Raporları Hakkında Alınan Tedbirler" konulu yazısında; Kovid-19 temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberinde varyant virüslerin yayılımının önüne geçilebilmesi, epideminin kontrol altına almada varyantlardan dolayı fazladan sorunlar yaşanmaması amacıyla sağlık raporları ve ilaç/tıbbi malzeme temini konusunda çeşitli tedbirlerin alındığı belirtildi.

    Sağlık raporlarını yeniletmek ve reçete yazdırmak için sağlık merkezlerinde ortaya çıkan yoğunluğun önlenmesi amacı ile geçerliliği nisan sonunda dolacak "süreli sağlık raporları"nın yıl sonuna kadar kabul edilmesi talimatı verildi. Türk Eczacıları Birliği, uygulamanın ne şekilde yürütüleceğine ilişkin, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) ayrıca bir açıklama yapılmasının beklendiğini kaydetti. Ayrıca Kovid-19'a yakalanan çalışanlara verilen istirahat raporlarına ilişkin de düzenleme yapıldı. Çalışanlara Kovid-19'a yönelik 14+14 şeklinde verilen, 28 günlük istirahat raporu uygulaması kaldırıldı. Rapor hakkı, bugüne kadar iş yerlerinde salgının etkisinin azaltılması için, çalışanların yıllık maksimum 40 gün olan izin hakkına dahil edilmiyordu.

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