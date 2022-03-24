Şeker ve ayçiçek yağı kararı! İndirim geldi, bakanlık duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı şeker fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Dünyada ve ülkemizde gıda sektörü girdi maliyetlerinde pandemi süreciyle başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşıyla devam eden bir artış trendi yaşandığı bilinmektedir.

Diğer taraftan, bu gözle görülür gerekçenin yanında piyasada bir takım spekülatif hareketlerin oldukça yüksek fiyat artışlarına neden olduğu da görülmektedir.

Hatırlanacağı gibi ayçiçek yağında geçtiğimiz günlerde yapılan spekülasyonlar vatandaşımızı spekülatif fiyatlarla temin yoluna gitmeye maruz bırakmıştı. Bakanlığımız bu konuda aldığı tedbirler ve doğru zamanda yapılan bilgilendirmeyle piyasa manipülasyonlarının önüne geçmiş ve her zaman vatandaşının yanında olduğunu göstermiştir.

Şu anda piyasada şeker konusunda da ayçiçek yağı hususunda da olduğu gibi benzer spekülatif bir hareket yaşanmaktadır.

Türkiye’nin 2020-2021 üretim döneminden 400 bin ton şeker rezervi mevcuttur. 2021-2022 üretim döneminde ise 2.5 milyon ton şeker üretimi ile toplam hacim 2.9 milyon tona ulaşmıştır.

Dolayısıyla ülkemizin yıllık şeker ihtiyacının 2.7 milyon ton olduğu dikkate alındığında 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretimimiz bulunmaktadır.

800 TL'DEN 575 TL'YE İNDİRİLDİ

Yeni sezondaki üretim miktarımızla birlikte ülkemizde şeker arzıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır.

Bakanlığımız bazı şeker üreticisi firmaların maliyetlerinin çok üstünde piyasaya mal vermeye çalışmalarının ve stokçuluğa tevessül etmelerinin önüne geçecek her türlü imkâna sahiptir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu konuda gerekli tedbirleri ivedilikle alacak ve uygulamaya koyacaktır.

Bu bağlamda, Türkşeker’in uyguladığı Raf Fiyat Garantili (RFG) sistem ile nihai tüketici uygun fiyatlarla şekere ulaşabilmektedir. Ancak imalatçı firmaların şeker tedarikinde birtakım zorluklar yaşadığı da bilinmektedir.

Bakanlığımız şeker üreticisi firmalara gerekli uyarıları yapmış, neticesinde özel sektördeki bazı firmalar çuval şeker fiyatlarını 800 TL’den 575 TL bandına indirmiştir.

Bu fiyatların kalıcı hale dönüşmemesi durumda bakanlığımız piyasanın dengede kalması için gerekli tedbirleri alacak ve üretici firmaların uygun maliyetle şeker tedarik etmesini sağlayacaktır.

Türkşeker elindeki şekeri başta küçük üreticiler olmak üzere Ramazan ayı öncesi imalatçı tüm firmalara kapasite raporları dikkate alınarak hızlı bir şekilde arz edecektir.

Bu uygulamayla sadece nihai tüketici değil, aynı zamanda imalat yapan firmalara da uygun fiyatlara şeker tedarik edeceklerdir.

Bakanlığımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada vatandaşımızın, üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya devam edecektir"

ŞEKER FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: "Ayçiçek fiyatları neredeyse 4 katını buldu. Bizde 47 liraya alıyorduk bir sene önce 5 litrelik ayçiçek yağını şuan 180-200 bandına geldi. Karadeniz’de gemi trafiği kapandı orada sıvı yağ gemileri gelmedi peki zeytinyağı neden arttı. Burada da şekere aynı oyun oynanıyor. Şeker yokmuş gibi bir algı oluşturuluyor bizim saf tüketicilerde 1 kilo alacağına 5 kilo alıyor. Düşünün 1 milyon tüketici 5’er kilo alsa yüzde 500 satılır.

Şu anda bulunduğumuz markette 13 lira 90 kuruş olan bir şeker var bu markanın dışında bir markanın fiyatı 16.90’dır. 3 liralık bir fark var bu farkta yüzde 20’dir.

TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

Tüketiciler 1 kilo alıyorsa yarım kilo alacak. Kendini zamdan koruyacağım derken bütün piyasayı allak bullak ediyorlar ve vurguncuların ekmeğine yağ sürüyorlar. Burada kamu otoritesinin yapması gereken bir şey var. Ambalajlı ürünlere mutlaka tavsiye edilen satış fiyatı konulsun."

TÜRKŞEKER'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş (Türkşeker) tarafından, 2021-2022 üretim döneminde 2,5 milyon ton şeker üretimi ile toplam hacmin 2,9 milyon tona ulaştığı belirtilerek, "Dolayısıyla ülkemizin yıllık şeker ihtiyacının 2,7 milyon ton olduğu dikkate alındığında 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretimimiz bulunmaktadır." açıklaması yapıldı.

Türkşeker'den yapılan yazılı açıklamada, piyasada bir takım spekülatif hareketlerin oldukça yüksek fiyat artışlarına neden olduğu belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı tedbirler ve yapılan bilgilendirmeleri ile piyasa manipülasyonlarının önüne geçildiği ifade edilen açıklamada, Şu anda piyasada şeker konusunda da ayçiçek yağı hususunda da olduğu gibi benzer spekülatif bir hareket yaşanmaktadır. Türkiyenin 2020-2021 üretim döneminden 400 bin ton şeker rezervi mevcuttur. 2021-2022 üretim döneminde ise 2,5 milyon ton şeker üretimi ile toplam hacim 2,9 milyon tona ulaşmıştır. Dolayısıyla ülkemizin yıllık şeker ihtiyacının 2,7 milyon ton olduğu dikkate alındığında 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretimimiz bulunmaktadır. Yeni sezondaki üretim miktarımızla birlikte ülkemizde şeker arzıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır denildi.

TÜKETİCİ UYGUN FİYATLARLA ŞEKERE ULAŞABİLMEKTE

Bazı şeker üreticisi firmaların maliyetlerinin çok üstünde piyasaya mal vermeye çalışmalarının ve stokçuluğa tevessül etmelerinin önüne geçecek her türlü imkâna sahip olunduğu kaydedilen açıklamada, Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu konuda gerekli tedbirleri ivedilikle alacak ve uygulamaya koyacaktır. Bu bağlamda, Türkşekerin uyguladığı Raf Fiyat Garantili (RFG) sistem ile nihai tüketici uygun fiyatlarla şekere ulaşabilmektedir. Ancak imalatçı firmaların şeker tedarikinde birtakım zorluklar yaşadığı da bilinmektedir. Bakanlığımız şeker üreticisi firmalara gerekli uyarıları yapmış, neticesinde özel sektördeki bazı firmalar çuval şeker fiyatlarını 800 TLden 575 TL bandına indirmiştir. Bu fiyatların kalıcı hale dönüşmemesi durumda bakanlığımız piyasanın dengede kalması için gerekli tedbirleri alacak ve üretici firmaların uygun maliyetle şeker tedarik etmesini sağlayacaktır. Türkşeker elindeki şekeri başta küçük üreticiler olmak üzere Ramazan ayı öncesi imalatçı tüm firmalara kapasite raporları dikkate alınarak hızlı bir şekilde arz edecektir. Bu uygulamayla sadece nihai tüketici değil, aynı zamanda imalat yapan firmalara da uygun fiyatlara şeker tedarik edeceklerdir. Bakanlığımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımızın, üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya devam edecektir ifadelerine yer verildi.