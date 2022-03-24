Şeker fiyatları ne kadar? BİM, A101, ŞOK’ta toz şeker ve küp şeker fiyatı kaç TL, 50 kg’lık toz şeker fiyatı ne oldu?

Şekere zam gelecek haberlerinin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakanlığı birçok zincir markette stokçulağa varan toplu alımlar tespit ederken, yeni sezondaki üretim miktarıyla "Türkiye'de şeker arzıyla ilgili hiçbir sıkıntının yaşanmayacağını" savundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Özel sektördeki bazı firmalar, çuval şeker fiyatları 800 liradan 575 lira bandına indirilmiştir” denildi. Peki, Şeker fiyatları ne kadar, BİM, A101, ŞOK’ta toz şeker ve küp şeker fiyatı kaç TL?

ŞEKER FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Dünyada ve Türkiye'de gıda sektörü girdi maliyetlerinde pandemi süreciyle başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşıyla devam eden bir artış trendi yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, "Diğer taraftan, bu gözle görülür gerekçenin yanında piyasada bir takım spekülatif hareketlerin oldukça yüksek fiyat artışlarına neden olduğu da görülmektedir. Hatırlanacağı gibi ayçiçek yağında geçtiğimiz günlerde yapılan spekülasyonlar vatandaşımızı spekülatif fiyatlarla temin yoluna gitmeye maruz bırakmıştı. Şu anda piyasada şeker konusunda da ayçiçek yağı hususunda da olduğu gibi benzer spekülatif bir hareket yaşanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

ŞEKER FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye'nin 2020-2021 üretim döneminden 400 bin ton şeker rezervi mevcut olduğu ifade edilen açıklamada, 2021-2022 üretim döneminde ise 2.5 milyon ton şeker üretimi ile toplam hacmin 2.9 milyon tona ulaştığı kaydedildi.

Türkiye'nin yıllık şeker ihtiyacının 2.7 milyon ton olduğu dikkate alındığında 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretiminin bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Yeni sezondaki üretim miktarımızla birlikte ülkemizde şeker arzıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır. Bakanlığımız bazı şeker üreticisi firmaların maliyetlerinin çok üstünde piyasaya mal vermeye çalışmalarının ve stokçuluğa tevessül etmelerinin önüne geçecek her türlü imkâna sahiptir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu konuda gerekli tedbirleri ivedilikle alacak ve uygulamaya koyacaktır. Bu bağlamda, Türkşeker'in uyguladığı Raf Fiyat Garantili (RFG) sistem ile nihai tüketici uygun fiyatlarla şekere ulaşabilmektedir. Ancak imalatçı firmaların şeker tedarikinde birtakım zorluklar yaşadığı da bilinmektedir. Bakanlığımız şeker üreticisi firmalara gerekli uyarıları yapmış, neticesinde özel sektördeki bazı firmalar çuval şeker fiyatlarını 800 TL'den 575 TL bandına indirmiştir" denildi.

Söz konusu fiyatların kalıcı hale dönüşmemesi durumda bakanlığın piyasanın dengede kalması için gerekli tedbirleri alacak ve üretici firmaların uygun maliyetle şeker tedarik etmesini sağlayacağı kaydedilen açıklamada, "Türkşeker elindeki şekeri başta küçük üreticiler olmak üzere Ramazan ayı öncesi imalatçı tüm firmalara kapasite raporları dikkate alınarak hızlı bir şekilde arz edecektir. Bu uygulamayla sadece nihai tüketici değil, aynı zamanda imalat yapan firmalara da uygun fiyatlara şeker tedarik edeceklerdir" ifadelerine yer verildi.

A101 şeker fiyatları

Zincir market A101'de 1 kg küp şeker 9.95 lira, bir kilo toz şeker 16.90 lira, 5 kilo toz şeker ise 41.95 lira.

BİM şeker fiyatları

Bim marketlerinde 1 kg küp şeker 8.25 lira ile 10 lira arasında değişiyor. 5 kilo toz şekerin fiyatı ise markasına göre 43 ile 59 lira aralığında.

ŞOK şeker fiyatı

Zincir marketlerden ŞOK'ta şeker fiyatları pek değişmemiş görünüyor. 1 kilo küp şeker 10.50 lira, 1 kilo toz şekerin fiyatı markasına göre 16 ile 18 lira arasında, 5 kilo toz şeker ise 41 lira ile 50 lira aralığında.

50 kg’lık toz şeker fiyatı ne kadar oldu?

Piyasada ve internet alışverişlerinde 50 kiloluk şeker çuvallarının 899 lira, 939 lira gibi fiyatlara satıldığı gözlemlendi.