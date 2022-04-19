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    YaşamŞanlıurfa’da toz fırtınası!
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    Şanlıurfa’da toz fırtınası!

    Şanlıurfa merkez ve sınır ilçelerinde etkili olan toz fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi.

    19.04.2022 - 14:15 | | İHA
    Şanlıurfa’da toz fırtınası!

    Sabah saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz fırtınası, Şanlıurfa merkez ve sınır ilçelerinde etkili oldu. Rüzgarla birlikte etkisini artıran toz bulutu, cadde ve sokaklarda vatandaşları olumsuz etkiledi. Yer yer 100 metrenin altına inen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Temel ihtiyaçları için dışarı çıkan vatandaşlar, toz fırtınası nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını söyledi.

    Şanlıurfa’da toz fırtınası

    Şanlıurfa’da toz fırtınası

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