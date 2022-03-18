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    EkonomiSabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşlarda 'kar yağışı' kısıtlaması
    HaberlerEkonomi Haberleri Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşlarda 'kar yağışı' kısıtlaması
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    Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşlarda 'kar yağışı' kısıtlaması

    İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 19 Mart’ta yüzde 25 oranında, 20 Mart’ta ise saat 05.00 ile 14.59 arasında yüzde 10 oranında uçuş iptali kararı alındı.

    18.03.2022 - 16:52 |
    Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşlarda 'kar yağışı' kısıtlaması

    Bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da aralıklarla etkili olan kar yağışı, hava ulaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Beklenen kar yağışı nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) kararıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 19 ve 20 Mart’ta uçuş kısıtlamasına gidildi. Bu kapsamda seferler, 19 Mart'ta yüzde 25 oranında, 20 Mart'ta ise 05:00 ile 14:59 saat arasında yüzde 10 oranında uçuş kısıtlaması kararı alındı.

    Kar nedeniyle iki gün uçuş kısıtlaması

    Konuya ilişkin Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ)’tan yapılan açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 19.03.2022 tarihinde tüm gün için yüzde 25 oranında, 20.03.2022 tarihinde saat 05:00 ile 14:59 arasında yüzde 10 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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