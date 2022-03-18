Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis! TEM ulaşıma kapandı
Bolu Dağı'nın TEM yolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Ankara ve İstanbul yönlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu. Ankara'ya giden sürücüler Kaynaşlı, İstanbul'a doğru yola çıkanlar ise Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi.
18.03.2022 - 16:09 |
Kaza, TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Çok sayıda TIR, otomobil ve otobüs zincirleme kazaya karıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Kaza sebebiyle TEM otoyolu Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı.