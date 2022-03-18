Petrol fiyatı yükseliyor! Uuslararası piyasalarda son durum...
Londra Brent ya da Brent Blend olarak bilinen Brent petrol fiyatı piyasalara yön vermeye devam ediyor. Peki, 18 Mart 2022 Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.
18.03.2022 - 11:25 |
Dün Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 102-104 dolar bandında işlem görüyordu.
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin takip edildiği petrol fiyatlarında görüşmelerde ilerleme sağlanmadığına yönelik açıklama sonrasında yükselişe geçti.
Brent petrol bugün 108 dolar seviyesinden işlem görüyor.
ABD tipi ham petrol yeni işlem gününde de 105 dolar seviyesinde bulunuyor.
İlgili Haber
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altın için flaş tahmin! Tarih verdi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...