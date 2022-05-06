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    EkonomiParalar iade edilecek, maaş kesilemez! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni karar...
    HaberlerEkonomi Haberleri Paralar iade edilecek, maaş kesilemez! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni karar...
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    Paralar iade edilecek, maaş kesilemez! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni karar...

    Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emsal karar çıktı. Haciz konulamıyor, para iadesi yapılacak. Yetim maaşı alan kişi, vergi borcunu ödeyemedi ve hakkında icra takibi başlatıldı. Yetim maaşına da haciz konuldu. Mahkemeye başvuran genç lehine karar verildi ancak Vergi Dairesi Başkanlığı kararı temyiz edince devreye Danıştay girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atıldı ve yetim maaşının vergi borcu nedeniyle kesilemeyeceği belirtildi. Aynı zamanda yapılan kesintinin iadesine karar verildi.

    06.05.2022 - 09:50 |
    Paralar iade edilecek, maaş kesilemez! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni karar...

    Babasının ölümünden sonra yetim maaşı alan genç, vergi borcunu ödeyemeyince hakkında icra takibi başlatıldı. Haczin hukuksuz olduğunu öne süren genç, İdare Mahkemesi'ne müracaat etti. Mahkeme; davacının muhtelif vergi borçları nedeniyle yetim maaşı hesabına uygulanan haczin kaldırılması ve haczedilen tutarın iadesini yasaya uygun buldu.

    Vergi Dairesi karara itiraz edince devreye giren Bölge İdare Mahkemesi kararı yerinde buldu. Vergi Dairesi Başkanlığı bu kararı da temyiz edince devreye Danıştay 3. Dairesi girdi.

    2022 yılında emsal nitelikte bir karara imza atan Danıştay, yetim maaşının vergi borcundan ötürü kesilemeyeceğine hükmetti.

    DANIŞTAY KARARI

    Kararda şöyle denildi: "Davacının bir kısım vergi borçlarının tahsili amacıyla 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmakta olan babasının vefat etmesi nedeniyle 01/07/1993 tarihinden itibaren almış olduğu ölüm aylığının 1/3'ünün 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanunun 71. maddesi uyarınca haczedildiği anlaşılmıştır.

    5434 sayılı Kanun çerçevesinde ölüm aylığı alanların ödemelerine devam edileceği belirtildikten sonra işlemlerin nasıl yapılacağının sayma usulü ile belirlenmiş olduğu ve bu sayılan hükümler içerisinde hacizle ilgili herhangi bir düzenleme yer almadığı ortadadır.

    5510 sayılı Kanun çerçevesinde değinilen aylık ve gelirlerin haczedilebilmesi borçlunun muvafakatine bağlandığı halde davacının bu yönde bir muvafakatinin bulunmadığı anlaşıldığından uygulanan hacizde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu haciz kaldırılmış, yapılan kesintinin iadesine karar verilmiştir.

    Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir. Temyize konu Vergi Dava Dairesi kararının onanmasına hükmedilmiştir."

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