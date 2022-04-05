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    EkonomiParalar hesaplara aktarılıyor! Tarih verildi, 1.296 TL...
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    Paralar hesaplara aktarılıyor! Tarih verildi, 1.296 TL...

    Yüz binlerce vatandaşın beklediği ödemeler ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Paralar banka hesaplarına yatırılıyor. Ödemeler 9 Nisan tarihine kadar tamamlanacak. Devlet tarafından dezavantajlı bireylerin desteklenmesi amacı ile nakdi yardımlar yapılıyor. Yaşlı ve engelli vatandaşlar da düzenli ödeme imkanından yararlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, nisan ayı içerisinde 1 milyar 488 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylığını hesaplara yatıracaklarını açıkladı. Yanık tüm ödemelerin 9 Nisan'da tamamlanacağını duyurdu. 2022'de hem yaşlılık aylığına hem de engelli aylığına zam yapıldı. 65 yaş aylığı 1.296 TL olarak belirlendi. Engeli maaşı ise engellilik oranına göre değişiyor. Peki 65 yaş aylığı nasıl alınır? Yaşlılık aylığı başvurusu nasıl yapılır? Engeli maaşı başvuru şartları neler? İşte merak edilen tüm detaylar...

    05.04.2022 - 10:48 |
    Paralar hesaplara aktarılıyor! Tarih verildi, 1.296 TL...

    Yaşlı ve engelli vatandaşların beklediği ödemeler yapılıyor. Bakan Yanık, Nisan ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Nisan ayı içerisinde yaklaşık 835 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 653 milyon TL de engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

    Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Nisan ayında1 milyar 488 milyon TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

    Bakan Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının 9 Nisan tarihine kadar hesaplara yatırılacağının bilgisini verdi.

    Paralar hesaplara aktarılıyor Tarih verildi, 1.296 TL...

    65 YAŞ AYLIĞI NASIL ALINIR?

    2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında verilen maaş desteğinden faydalanmak için vatandaşların bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurması gerekiyor.

    65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor.

    65 YAŞ AYLIĞI NASIL VE NE ZAMAN ALINIR?

    Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

    İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

    65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

    2022 yılı için 65 yaş aylığı 1296 TL olarak belirlendi.

    Paralar hesaplara aktarılıyor Tarih verildi, 1.296 TL...

    ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

    Engel oranı yüzde 40-69 arası olan vatandaşlar için 2021 yılında 661,13 lira olan engelli maaşı 2022 yılında 842,81 lira oldu.

    Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olan yurttaşların engelli maaşı ise 2022 yılında bin 264,20 lira oldu.

    ENGELLİ MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    En az yüzde 40 oranında engelin olması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.

    18 yaşını doldurmuş ve 69 yaşına girmemiş olanların başvuruları kabul edilmektedir.

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir.

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