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    Paralar bugün banka hesaplarına yatırılıyor!

    Binlerce kişi bekliyordu. Ödemeler başladı. Paralar bugünden itibaren banka hesaplarına yatırılmaya başlıyor. Bakan güzel haberi duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerininin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

    08.03.2022 - 09:11 |
    Paralar bugün banka hesaplarına yatırılıyor!

    Ödemeler başladı. Paralar hesaplara bugünden itibaren yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.

    Bakan Kirişci Twitter hesabından, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

    ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

    Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

    Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

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