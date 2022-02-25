°
Şehir seçiniz
    BİST1.8831.68EURO15.860.10USD14.080.44ALTIN868.611.56
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiParalar banka hesaplarına yatırılıyor! Hemen kontrol edin, saat 18.00'den sonra...
    HaberlerEkonomi Haberleri Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Hemen kontrol edin, saat 18.00'den sonra...
    ABONE OL

    Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Hemen kontrol edin, saat 18.00'den sonra...

    Paralar banka hesaplarına yatırılıyor. Ödemeler bugün başladı. Binlerce kişi bekliyordu. Hemen kontrol edin, tek parça halinde saat 18.00'den sonra ödemeler tamamlanacak. Aydın’da faaliyet gösteren üreticilerin beklediği çiğ süt destek ödemeleri başladı. 12 bin 859 yetiştiriciye toplam 16 milyon 538 bin 497 TL ödeme yapılacak.

    25.02.2022 - 10:34 |
    Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Hemen kontrol edin, saat 18.00'den sonra...

    Ödemeler bugün yapılıyor. Aydın’da faaliyet gösteren üreticilerin beklediği çiğ süt destek ödemeleri başladı. Ödemelerin başladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, paylaşımında “Bakanlığımız tarafından 2021 Yılı Ağustos-Eylül dönemine esas Çiğ Süt Destekleme ödemeleri 25 Şubat 2022 Cuma günü saat 18.00'den sonra tek parça halinde yetiştirici hesaplarına yatırılacaktır. Bu kapsamda ilimizdeki 12 bin 859 yetiştiricimize 16 milyon 538 bin 497 lira 77 kuruş ödeme yapılacaktır. Yetiştiricilerimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altında açıklamalar peş peşe geldi! Flaş tahmin tarih verdi! Gram altın 1000 lira...
    İlgili Haber
    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altında açıklamalar peş peşe geldi! Flaş tahmin tarih verdi! Gram altın 1000 lira...
    Kredi ve kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sınır 1200, maaş yüksek olsa bile...
    İlgili Haber
    Kredi ve kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sınır 1200, maaş yüksek olsa bile...
    Benzin ve motorine zam geliyor
    İlgili Haber
    Benzin ve motorine zam geliyor
    THY'den son dakika uçuş kararı! Hepsi iptal edildi
    İlgili Haber
    THY'den son dakika uçuş kararı! Hepsi iptal edildi

    GÜNCEL HABERLER

    Moldova Devlet Başkanı: Sınırlarımız Ukrayna vatandaşlarına açıktır

    Moldova Devlet Başkanı: Sınırlarımız Ukrayna vatandaşlarına açıktır

    Evlenme ve boşanma oranları belli oldu! TÜİK açıkladı

    Evlenme ve boşanma oranları belli oldu! TÜİK açıkladı

    AK Parti'li Altunyaldız: Enerji tedarikinde risk beklemiyoruz

    AK Parti'li Altunyaldız: Enerji tedarikinde risk beklemiyoruz

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Moldova Devlet Başkanı: Sınırlarımız Ukrayna vatandaşlarına açıktır

    Moldova Devlet Başkanı: Sınırlarımız Ukrayna vatandaşlarına açıktır

    Sıradaki Haber
    Evlenme ve boşanma oranları belli oldu! TÜİK açıkladı

    Evlenme ve boşanma oranları belli oldu! TÜİK açıkladı

    Sıradaki Haber
    AK Parti'li Altunyaldız: Enerji tedarikinde risk beklemiyoruz

    AK Parti'li Altunyaldız: Enerji tedarikinde risk beklemiyoruz

    Sıradaki Haber
    İş yerinde bunu yapan tüm çalışanlar yandı! Kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyecek

    İş yerinde bunu yapan tüm çalışanlar yandı! Kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyecek

    Sıradaki Haber