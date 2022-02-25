Kredi ve kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sınır 1200, maaş yüksek olsa bile...

Kredi faizlerinin yüksek ya da düşük olması fark etmiyor... Mutlaka her dönem nakit ihtiyacı oluşuyor. Önemli olan en düşük maliyetle ve en hızlı şekilde o kaynağa ulaşabilmek. Faizlerin bankalara göre alternatifleri olsa da aradaki makas çok değişmiyor. Bu açıdan maliyet çok farklılaşmıyor. Ancak işin paraya kolay ulaşımı söz konusu olunca işte orada tüketicinin kredibilitesi ve geliri devreye giriyor.

BANKALARIN ERİŞİMİ VAR

Posta'dan Bülent Emin Turan'ın yazısına göre; kredi ve kredi kartı kullanan herkesin bankalar nezdinde bir skoru var. Buna ‘kredi notu’ deniyor ve 1-1900 arasında değişiyor. Tüm bankaların erişebildiği kredi notu, bankalarla gerçekleştirdiğiniz tüm işlemleri barındıran kişisel finans geçmişini ifade ediyor. Bankalar, kendilerinden borç isteyen müşterilerinin öncelikle kredi sicilini incelemeye alır ve geçmiş veriye bakarak kişinin kredi notunu ortaya çıkarır.

ÖDEME ALIŞKANLIĞIN NASIL?

Geçmişte çekilen krediyi veya her ay kullanılan kredi kartı borcunu ödeme alışkanlığı, kredi notunu tayin eder. Tabii sadece banka borçlarını ödemek de yetmiyor. Son dönemde yapılan düzenlemelere göre fatura (elektrik, su, internet, telefon...) borçları da notu tayin eden kriterler arasında yer alıyor. Burada, kişinin tüm borçlarını ödeme alışkanlığını tespit etme mantığı yatıyor. Ne yapılırsa not yükselir ve yüksek kalır?

SIFIRDAN GÜVEN TESİSİ İÇİN ZAMAN GEREKİR

Düşen veya bankalarla hiç işiniz olmadığı için 0 (sıfır) olan notu yükseltmenin ilacı zaman. Kredi notunun yükselmesi bugünden yarına gerçekleşmez. Hemen tüm borçlarınızı kapatsanız dahi borç ödeme disiplinine aynı şekilde devam ettiğinizi ispat etmelisiniz.

Yani düzenli ödemenin devamlılığı kredi notunu yükseltir. Bunun için tüm borçlarınızı ödedikten ve bu süreci sürekli kıldıktan sonra düşük limitli de olsa bir kredi kartı alın. Bu kartın borcunu da tıpkı diğer düzenli ödemeleriniz gibi zamanında ve tam bir şekilde yapın. Özellikle kredi kartı borcunu her dönem tam ödemek ve hesap kesim tarihinden önce ödeme yapmak notu yükselten bir faktördür.

BAŞKA NELER YAPILABİLİR?

Çalışmak istediğiniz ve yeniden güven tesis etmek istediğiniz bankada vadesiz bir hesap açarak düzenli gelirlerinizi bu hesaba yatırın. Hesabınızdan düzenli ödemelerinizi yaparken birkaç fatura için de otomatik ödeme talimatı verin.

Ödeme disiplininiz devam ettikçe zamanla not yükselmeye başlayacaktır. 3-4 ay sonra düşük limitli kart veya kredi başvurusu yapın. Olumlu sonuç alırsanız taksitlerinizi ve kartınızın dönem borcunu son ödeme gününe kadar ödeyin. Düşük tutarlarla yapılan ödeme de olsa notunuz artar. Yani önemli olan tutar değil ‘güven’ ve ‘sürdürülebilir ödeme disiplinin’ oluşması. Güven tesisi bankalar nezdinde en çok prim yapan şeydir.

1200’ÜN ÜZERİNDE TUTMAYA ÇALIŞIN

Kredi notunu, Türkiye’nin önde gelen dokuz bankasının ortaklığı ile kurulan Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından hayata geçirilen Findeks sağlıyor. Kişilerin gelecek 12 aydaki borçlarını ödeme olasılıklarını tahmin etmek için hesaplanan not 1 ila 1.900 arasında değişiyor. 1’e yaklaştıkça tüketicinin risk algısı artıyor, 1900’e yaklaştıkça borcuna sadık kişi risksiz grupta değerlendiriliyor.

Bankalar kredi notu 900 veya 1000’in altındaki müşterilere kredi vermeye çok yanaşmıyor. Notu 1200’ün üstünde olanlar gelirlerine bağlı olarak daha kolay kredi kullanabiliyor. Bankalar borcuna sadık yani yüksek not skoru olanlara otomatik olarak kredi teklifi edebiliyor. Yani kişinin talebi olmadan kredi sunuluyor. Ayrıca kredi faizi kişiye özel piyasanın bir miktar altında olabiliyor. Yüksek notla kredi kartı almak, limiti gelire paralel yükseltmek de kolay oluyor. Dünyanın bin türlü hali var! Hiç işiniz olmasa dahi ‘bir gün ihtiyaç olur’ diye notunuzu yükseltin ve yüksek notu koruyun.

BU BİLGİLERİ NOT ALIN!

Kredi ve kart borcunuzu son ödeme tarihinden bir iki gün önce ödemeye çalışın.

Kredi kartında asgari tutar yerine ekstre borcunun tamamını ödeyin.

Kredi kullanımından önce banka hesabınızda toplu para olması olumlu etki yapar.

Düşük miktarlı krediler kullanıp düzenli ödeme yaparak notunuzu artırabilirsiniz.

Bankanızın vadesiz mevduat hesabını aktif kullanın para giriş çıkış yapın.

Nakit ihtiyacı için aynı anda ya da kısa aralıklarla birden çok bankaya başvurmayın.

Takipteki kredi borcunu kapatın veya düzenli ödeme yapabileceğiniz şekilde yapılandırın.

Düzenli birikim yapın.

Çok sık kredi kullanmaktan kaçının.

MASRAFI NE KADAR?

Kredi notunuzu, bankaların mobil uygulamaları üzerinden (Findeks risk raporu menüsünde) 15-20 lira, ‘findeks.com’dan 7.5 lira + KDV karşılığında sorgulayabilirsiniz.