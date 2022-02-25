Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altında açıklamalar peş peşe geldi! Flaş tahmin tarih verdi! Gram altın 1000 lira...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim dün itibarıyla savaşa dönüştü. Dün sabah saatlerinde Rusya tarafından başlayan harekat bugün de devam ediyor. Kiev’de bombalar patlarken Rus tanklarının Odessa’ya ilerlediği iddia edildi. Dün aşırı yükseliş gösteren altın, petrolde düşüş görülürken kripto paralar yeniden yükseliş hareketi gösterdi. Piyasalar Rusya-Ukrayna arasında gerçekleşen savaşa odaklandı. Dün oldukça hareketli saatler geçiren piyasalar bugün durgunlaşmaya başladı. Rusya’nın dün sabah saatlerinde Ukrayna’ya başlattığı saldırı devam ederken piyasalar ilk şoku atlatmış gibi görünüyor.

Dün ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın ekonomisini kilitlemeye yönelik yaptırım kararlarını açıklaması ile birlikte piyasalardaki yükseliş eğrisi yerini düşüşe bıraktı.

SINIRLAMALAR 1.4 TRİLYON DOLARA ULAŞABİLİR

Rusya'nın rezerv para birimleri olan dolar, Euro ve yen cinsinden işlem yapmasının kısıtlanacağını Biden dünyaya duyurdu. Biden, Rus borsasının tarihinde görülmemiş bir düşüş yaşadığını ve zararlarının 1 trilyon dolara ulaştığını belirtti. Rus bankalarına sınırlama koyduklarını ve 270 milyar dolarlık varlığa sahip Rus bankalarının hedef alındığını söyleyen Biden sınırlamanın genişleyeceğini ve 1.4 trilyon dolara varabileceğini de ifade etti.

ONS ALTIN GERİLEDİ

Ons Altın fiyatları dün 18 ayın zirvesine çıkmıştı. Ons altın dün 1974 dolara kadar yükselmişti. Bugün ise ons altın en yüksek 1921 dolar seviyesini gördü. Ons altın güne 1897 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1895 dolar, en yüksek de 1921 dolar seviyesini gördü. Saat 08:10 itibarıyla ons altın 1913 dolar seviyesinde seyrediyor.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Gram Altın fiyatları dün 922 liraya kadar yükselmişti. Bugün ise gram altın 855 liradan açılış gerçekleştirdi. Gün içinde en düşük 853 lira, en yüksek de 871 lira seviyesi görüldü. Saat 08:10 itibarıyla gram altın 859 lira seviyesinde seyrediyor.

ABD BORSALARI DA YÜKSELDİ

ABD borsaları da günü yükselişle tamamladı. Dow Jones yüzde 0.28 oranında yükselişle 33 bin 223 puan, S&P 500 endeksi yüzde 1.50 oranında primle 4 bin 288 puan, Nasdaq yüzde 3.35 oranında primle 13 bin 473 puandan günü tamamladı.

Piyasalarda savaş fiyatlaması başladı. Dövizde, altında, gümüşte sert yükselişler, parite ve Bitcoin tarafında düşüşler görüldü. Özellikle borsalar da sert satışlarla ilk tepkiyi verdi. Bunu normal bir fiyatlama olarak gözlemliyoruz. Yatırımcıların burada çeşitli avantajları da var. Şu anda elinde Türk Lirası olanlar paritelerdeki düşüşler nedeniyle Euro/sterlin tarafıyla ilgilenebilir. Bitcoin çok düşük, onunla ilgilenebilirler. Altın ve gümüş yatırımı yapanlar ise parite ile Euro/sterlin pozisyonu alabilirler. Petrol fiyatlarında da yükselişler var. Sanırım piyasalardaki bu dalgalanma bir ya da iki hafta daha devam edecek. Türk lirası üzerinden değil parite üzerinden işlem yapmalılar. Yatırımcılar bu süreci biraz daha panik satışları ile yapmamalılar. Düşük olan enstrümanları göz önünde bulundurmalılar. Borsalar da çok ucuz. Yani düşen enstrümanlara yatırım yapmalılar. Bu fiyatlamalar altın ve gümüş tarafında devam edecektir. Uzun vadede bakıldığında yükselişler devam edecek ama özellikle TL ile işlem yapanlar için bu uyarıları yapmak istiyorum” dedi.

ALTIN 2 BİN DOLARI GEÇER Mİ?

Altın fiyatlarında Ukrayna etkisiyle yükseliş sürerken gözler 2 bin dolar sınırına çevrildi. Uzmanlar savaşın uzaması halinde altında 2 bin seviyesinin kırılabileceğini söylerken harekatın sınırlı kalması altında yönü aşağı çevirebilir.

Küresel altın ticareti yapan Avustralya merkezli ABC Bullion isimli kuruluşun Genel Müdürü Nicholas Frappell Bloomberg tarafından aktarılan değerlendirmesinde, “Piyasa henüz altın fiyatını yeni bir zirveye taşıyacak türden haberler görmedi” dedi.

Altın ticareti yapan Avustralya merkezli Guardian Gold’un iş geliştirme müdürü John Feeney, Bloomberg’in aktardığı açıklamasında, “Şu anda piyasalarda güvenli limana büyük bir kaçış yaşanıyor. Kripto piyasaları yuvarlanırken tek gerçek güvenli liman altın gibi görünüyor” dedi.

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise altındaki yükselişin savaşın seyrine bağlı olduğunu belirtti.

Yıldırımtürk şu değerlendirmelerde bulundu: “Ortada bir belirsizlik var. Şu anda ekonomik yaptırımlarla bu işin önüne geçilmesi pek mümkün görülmüyor. Rusya da bu konuda ısrarcı. 1950 dolar önemli bir seviye. Geçen sene de uzun süre oralarda kalmıştı.

1950 dolar seviyesinin ardından 2 bin, 2 bin 50, 2 bin 75 dolar seviyeleri görülebilir. Uluslararası kuruluşların araya girmesi ve ortalığı yatıştırmaya çalışması gibi gelişmeler gerçekleşirse altı ons başına 1870-1880 dolar seviyesine gerileyebilir. Ancak bu zayıf bir ihtimal.”

‘HAREKAT SINIRLI KALIRSA ALTIN GERİ ÇEKİLİR’

Harekatın Donbass bölgesi ile sınırlı kalması halinde altının ons başına 1950 dolardan 1875-1885 dolar seviyelerine sert bir şekilde geri çekilebileceğini ancak daha aşağısının şimdilik zor göründüğünü belirten Yıldırımtürk, Brent petrolün varil başına 100 doların üstüne çıktığını ve doğalgaz fiyatlarının arttığını hatırlatarak “Orada sadece jeopolitik gerginlik değil, enflasyon da satın alınmaya başlanacak. Doğalgaz ve petrol fiyatlarının hemen gerileyeceği kanaatinde değilim. Enerji fiyatları enflasyonu zaten etkiliyor. Bu etki devam edebilir. Altın o durumda enflasyonu da satın almaya başlayabilir. O yüzden altın fiyatlarının çok fazla gerileyeceği kanaatinde değilim” dedi.

GRAM ALTIN NE ZAMAN 1000 LİRA OLACAK?

Yurtiçindeki gelişmeleri de değerlendiren Yıldırımtürk, şöyle devam etti: “Mart sonunda Kur Korumalı TL Mevduat Hesapları ilk 3 aylık süresini doldurmuş olacak. Bu hesaplarda parası olan insanlar sistemden çıkarsa dolar 14 lirayı görebilir. Ozaman da gram 900 liraya yükselir. Bu sırada ons altında da 2 bin 250 seviyesi aşılırsa gram altının yılsonunda 1.000 lirayı tekrar geçeceğini düşünüyorum.”

DEV ÜRETİCİ

Altın genel olarak askeri hareketlilik sırasında güvenli liman özelliği nedeniyle yükselse de Rusya’nın dünya üzerindeki önemli değerli metal üreticilerinden biri olması da fiyat hareketliliğini etkileyen gelişmelerden biri.

Rusya dünyanın en büyük üçüncü altın üreticisi ve Rusya merkezli dev şirket Nornickel aynı zamanda paladyum ve platinin de büyük üreticilerinden biri. Rusya 2021 yılında 2,6 milyon birim ons paladyumla küresel üretiminin yüzde 40'ını, 641 bin ons platin ile de toplam üretimimin yaklaşık yüzde 10'unu sağlamış oldu.