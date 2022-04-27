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    EkonomiOrmanda bulup günde 3 bin lira para kazanıyorlar! Fiyatını duyanlar toplamaya çıkıyor
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    Ormanda bulup günde 3 bin lira para kazanıyorlar! Fiyatını duyanlar toplamaya çıkıyor

    Ormanda nisan, mayıs ve haziran aylarında bolca bulunuyor. Fiyatını duyanlar toplamaya çıkıyor. Kilosu pazarda 300 liraya satılırken, marketlerde 400 lirayı buluyor. Günlük bin 3 bin lira kazanç sağlanabiliyor. Ormanlık alanda yetişen kuzugöbeği mantarı, köylerde yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü; köylüler için gelir kaynağı oldu.

    27.04.2022 - 16:05 |
    Ormanda bulup günde 3 bin lira para kazanıyorlar! Fiyatını duyanlar toplamaya çıkıyor

    Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde, ormanlık alanda yetişen kuzugöbeği mantarı, köylerde yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü. Ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen ve kilosu yaklaşık 300 liradan satılan kuzu göbeği mantarı, baharın gelmesi ile birlikte toplanmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinde uyanarak ormanlık alanda toplanan mantarların kilogramı semt pazarlarında ve marketlerde 300-400 TL'den satılıyor.

    Ormanda bulup günde 3 bin lira para kazanıyorlar Fiyatını duyanlar toplamaya çıkıyor

    "Aile bütçemize katkı sağlıyor"

    Mantar toplayan Erhan Türkmen, yağmurlarla birlikte mantarların arttığını belirterek, "Meralarda ve özellikle ormanlık alanda çıkan kuzu göbeği mantarını toplayıp satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz" dedi.

    Ormanda bulup günde 3 bin lira para kazanıyorlar Fiyatını duyanlar toplamaya çıkıyor

    "Bu mantarı bulmak için günde 15-20 kilometre yol yürüyorum"

    Bölükyazı köyünden Mustafa Çorbacı ise kuzu göbeği mantarının köylüler için gelir kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Kuzu göbeği mantarının şimdi tam mevsimi, vatandaşlar topladıkları bu mantarlarla aile ekonomilerine büyük katkı sağlıyor. Sarıçam ormanlarında Nisan ayında başlayıp Haziran ayı sonuna kadar kuzu göbeğini bol miktarda bulmak mümkün. Mantarın fiyatını duyanlar toplamaya çıkıyor. Köylü için gelir kaynağı oldu. Günlük bin 3 bin lira arasında kazandığım zamanlar oluyor. Kuzu göbeği çok nadir bulunan bir mantar. Bu mantarı bulmak için günde 15-20 kilometre yol yürüyorum" diye konuştu.

    Ormanda bulup günde 3 bin lira para kazanıyorlar Fiyatını duyanlar toplamaya çıkıyor

    Ormanda bulup günde 3 bin lira para kazanıyorlar Fiyatını duyanlar toplamaya çıkıyor

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