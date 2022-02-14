OGS ve HGS ile ilgili son dakika kararı! Arabası olan herkesi kapsıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Otomatik Geçiş Sistemi’nin (OGS) kaldırıldığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin OGS ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edildiği fakat bu iki sistemin otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğu belirtildi.

İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılması adına 31 Mart’tan itibaren OGS’nin kaldırılacağı açıklanırken, “Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir” denildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TEK GEÇİŞ SİSTEMİ UYGULANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS’nin kaldırılması ile ilgili yazılı açıklama yaptı.



Karaismailoğlu, Türkiye'de yaklaşık 17 milyon HGS ve OGS abonesi olduğunu hatırlatarak, "Bunların yaklaşık 1,2 milyonu OGS, 15,8 milyonu ise HGS kullanıcısıdır. İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmesi adına 31 Mart'tan itibaren iki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemi uygulamasına geçilecek. 2021'de gişelerde HGS'de 563,1 milyon, OGS'de 71,6 milyon geçiş gerçekleşti. Uygulama sistemi olarak da kullanıcıların yüzde 93'ünün tercih ettiği HGS sisteminde karar kılındı. Bu sayede hem kullanıcının tercih önceliği göz önünde bulundurulmuş olacak hem de geçiş sürecinde işlem sadeliği sağlanacak" dedi.

Karaismailoğlu ayrıca, OGS etiketi olan araç sahiplerine ilgili bankalar tarafından ücretsiz HGS etiketi verileceğini ve hesaplarının da HGS'ye dönüştürüleceğini, bu süre içerisinde kullanıcıların otoyol geçişlerinde herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını belirtti.