Nisan 2022 kira artış oranı - Nisan TEFE TÜFE 2022 oranına göre Nisan 2022 kira artış oranı hesaplama
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK, Mart 2022 aylık enflasyon oranını yüzde 5,46, yıllık enflasyon oranını ise yüzde 61,14 olarak belirledi. TÜİK verilerine göre, TÜFE 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti. Peki, Nisan 2022 kira artış oranı ne kadar oldu, TEFE TÜFE yüzde kaç oldu? İşte Mart ayı kira artış oranı 2022…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi martta yüzde 5,46 artarken, yıllık bazda yüzde 61,14 oldu. Peki, TEFE TÜFE'ye göre Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte Nisan 2022 kira artış oranı...
NİSAN 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları yapılabilecek en üst kira zam oranını belirlemede kullanılır. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti. İşte Nisan 2022 kira artış oranı …
KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?
Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı.
Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.
NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA!
Konut Kirası: 1.000 Lira
Mart 2022 Kira Artış Oranı: %29,88
Mart Ayı Kira Zammı Tutarı: 298, 8TL