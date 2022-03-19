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    EkonomiMotorine yeni zam! Litre fiyatı...
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    Motorine yeni zam! Litre fiyatı...

    Vatandaşlar benzine peş peşe gelen zamlarına sevinirken bu gece yarısından itibaren geçerli olacak motorinin litre fiyatı 1 lira 96 kuruş zamlandı. Zam sonrası motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 18,67 liradan 20,63 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 18,78 liradan 20,74 liraya yükseldi.

    19.03.2022 - 10:01 |
    Motorine yeni zam! Litre fiyatı...

    Akaryakıta peş peşe gelen indirimlerin ardından artan brent petrol fiyatlarından sonra motorine bu kez zam yapıldı. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 96 kuruş zam geldi.

    MOTORİN FİYATLARI

    Zammın ardından motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,63 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 20,74 TL'ye yükseldi. Benzinin litresi ise yaklaşık olarak İstanbul'da 18,10 TL, Ankara'da 18,20 TL, İzmir'de 18,22 TL'den satılıyor. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.

     

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