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    EkonomiLinyit üretimi yüzde 15,7 arttı
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    Linyit üretimi yüzde 15,7 arttı

    Linyit satılabilir üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6,6 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 arttı.

    28.04.2022 - 10:34 | | İHA
    Linyit üretimi yüzde 15,7 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı Katı Yakıtlar İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Şubat ayında 6 milyon 220 bin 202 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6,6 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 arttı.

    TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİ ŞUBAT AYINDA 111 BİN 239 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

    Taşkömürü satılabilir üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 9,5, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,5 arttı.

    Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Şubat ayında 354 bin 402 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 7,5 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı.

    TAŞKÖMÜRÜ İTHALATI ŞUBAT AYINDA 2 MİLYON 362 BİN 936 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

    Taşkömürü ithalatı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 20,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,1 azaldı.

    Taşkömürü koku ithalatı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 30,5 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 271,3 arttı.

    ŞUBAT AYINDA ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN YÜKSEK LİNYİTTE GERÇEKLEŞTİ

    Üretimin teslimatları karşılama oranı Şubat ayında yüzde 95,2 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 78,1, taşkömüründe yüzde 3,8 olarak hesaplandı.

    TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

    Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Şubat ayında taşkömürü teslimatının yüzde 64,0'ı termik santrallere, yüzde 16,0'ı kok tesislerine, yüzde 10,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 81,7'si termik santrallere ve yüzde 12,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 93,9 ile demir-çelik sanayine yapıldı.

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