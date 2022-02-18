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    EkonomiKur korumalı mevduat sisteminde kapsam genişletildi
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    Kur korumalı mevduat sisteminde kapsam genişletildi

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının sermayedar olduğu, yasal yerleşim yeri yurt dışında olan ve nitelikleri Merkez Bankasınca tespit edilen şirketler yurtdışından transfer ettikleri dövizi TL hesabına çevirerek kur korumalı vadeli mevduat sistemine dahil olabilecek.

    18.02.2022 - 02:24 |
    Kur korumalı mevduat sisteminde kapsam genişletildi

    Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre; Gurbetçi Türk vatandaşlarının sermayedar olduğu şirketler, yurt dışından getirdikleri dövizi TL hesabına çevirerek ilave getiri sağlayan kur korumalı mevduat sistemine dahil olacak.

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