Et ve SÃ¼t Kurumu'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Et fiyatlarÄ± Ã¼zerinde ramazan ayÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerinde baÅŸlayÄ±p gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar devam eden spekÃ¼latif fiyat hareketleri, kurumumuz tarafÄ±ndan yakÄ±ndan takip edilmektedir. Arz kÄ±sÄ±tlamasÄ± yaparak piyasada fiyat yÃ¼kseliÅŸi beklentisi oluÅŸturmak, hem Ã¼reticiye hem de tÃ¼keticiye zarar vermektedir. Kurumumuz kÄ±rmÄ±zÄ± ette arz gÃ¼venliÄŸini ve fiyat istikrarÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in gerekli araÃ§larÄ± kullanacaktÄ±r" denildi.