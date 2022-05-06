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    EkonomiKÄ±rmÄ±zÄ± et fiyatlarÄ± ile ilgili Et ve Süt Kurumu'ndan son dakika açÄ±klamasÄ±!
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    KÄ±rmÄ±zÄ± et fiyatlarÄ± ile ilgili Et ve Süt Kurumu'ndan son dakika açÄ±klamasÄ±!

    EtÂ ve SÃ¼t Kurumu, kÄ±rmÄ±zÄ± ette arz gÃ¼venliÄŸini ve fiyat istikrarÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in gerekli araÃ§larÄ± kullanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

    06.05.2022 - 17:44 |
    KÄ±rmÄ±zÄ± et fiyatlarÄ± ile ilgili Et ve Süt Kurumu'ndan son dakika açÄ±klamasÄ±!

    Et ve SÃ¼t Kurumu'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Et fiyatlarÄ± Ã¼zerinde ramazan ayÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerinde baÅŸlayÄ±p gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar devam eden spekÃ¼latif fiyat hareketleri, kurumumuz tarafÄ±ndan yakÄ±ndan takip edilmektedir. Arz kÄ±sÄ±tlamasÄ± yaparak piyasada fiyat yÃ¼kseliÅŸi beklentisi oluÅŸturmak, hem Ã¼reticiye hem de tÃ¼keticiye zarar vermektedir. Kurumumuz kÄ±rmÄ±zÄ± ette arz gÃ¼venliÄŸini ve fiyat istikrarÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in gerekli araÃ§larÄ± kullanacaktÄ±r" denildi.

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