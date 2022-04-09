Kiracılara güzel haber! Tahliye yapılmayacak

TBMM Genel Kurulu, muhtar maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkartan yasayı kabul etti. Yasaya son dakika eklenen önergelerle, kamu ihaleleri için yeni bir fiyat farkı düzenlemesi yapıldı. Pandemi nedeniyle kapatılan işyerleri için kira ödenmemesi gerekçe gösterilerek tahliye kararı verilemeyecek. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa şöyle:

İKİNCİ FİYAT FARKI DÜZENLEMESİ

Pandemi sonrası artan fiyatlar nedeniyle kamudan iş alan müteahhit ve diğer iş insanları için fiyat farkı düzenlemesi yapılmıştı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yasa yeterli olmadı. Torba yasaya eklenen önergeyle bu konuda Cumhurbaşkanı'na yetki verildi.

1 NİSAN'DAN ÖNCEKİLER

1 Nisan 2022 tarihinden önce TL ile ihale edilen mal,

hizmet alımları ile yapı işlerinden yasa yürürlüğü girdiğinde devam edenlere 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilen kısımları için ilave fiyat farkı ödenecek.

FESİH HAKKI

1 Ocak 2022 tarihinden önce ihale edilen ve yasa yürürlüğü girdiğinde devam eden sözleşmelerde, gerçekleşme oranı yüzde 15'e kadar olanlara fesih ve tasfiye hakkı verilecek.

SÜRE UZATIMI

1 Nisan 2022 tarihine kadar yapılan ihalelerde, 1 -31 Mart 2022 tarihleri arasındaki iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı verilecek.

ESNAFA TAHLİYE KORUMASI

Pandemi önlemleri nedeniyle kapatılan restoran, kafe ve diğer işyerlerine 1 Mart -30 Haziran 2020 tarihleri arasında kiralarını ödemediyse, kira sözleşmesinin feshi ya da tahliyeye gerekçe gösterilemeyecek.

EVİM ŞİRKETLERİ

Kamuoyunda 'evim' olarak bilenen gerekli yükümlülükleri karşılayamadıkları için kapanacak olanlar şirketlerde parası bulunan vatandaşlar bunu faaliyet izni olanlara devredebilecek.

MUHTAR MAAŞLARI

Muhtar maaşları asgari ücret düzeyine çıkacak.

DOKTORLAR İÇİN İKİ ÖNEMLİ DÜZENLEME

Sağlık Bakanlığı veya bağlı kadrolarda tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlardan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacak. Devletten istifa eden hekim, geri dönerse zorunlu bekleme süresi olmayacak.