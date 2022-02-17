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    EkonomiKilosu 2 bin lira! Arap şeyhlerinin gözdesi
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    Kilosu 2 bin lira! Arap şeyhlerinin gözdesi

    Türkiye’nin en erken erik hasadını yapan 23 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası’nın ürettiği eriklerin kilosu 2 bin liradan satılıyor. Eriklere en çok ilgiyi ise Arap şeyhleri gösterdi.

    17.02.2022 - 11:41 |
    Kilosu 2 bin lira! Arap şeyhlerinin gözdesi

    Fertlerinin hepsinin ziraat mühendisi olduğu Ası ailesi, kış mevsiminde erik yetiştiriyor. Şubat başı itibarıyla erik hasadına başlayan 23 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, en erken erik hasadıyla satışlarını sürdürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri şeyhleri kilolarca yeşil erik siparişi verirken, genç üretici dünyanın dört bir yanına internet üzerinden erik gönderiyor. Yaklaşık 800 metrekarelik alanda kurduğu serada erik üreten genç girişimci, İznik’in tanıtımına da katkıda bulunmak için erikleri çini kase ile yolluyor.

    Kilosu 2 bin lira Arap şeyhlerinin gözdesi

    Hasada devam eden Mustafa Kutay Ası, “Müthiş bir ilgi var. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Arap şeyhleri yoğun erik istiyorlar. Eriklerimizin kilosu 2 bin liradır. Ağaçlarımıza 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz. Akıllı seramızda toprak ve sera sıcaklığını ısıtma sistemi kullanarak ayarladık ve erken hasadı mümkün kıldık. Fakat bunu başarmak bizim için oldukça maliyetli oldu. Isıtma için kullandığımız kömürün masrafı bu sene kış ayının ülkemizde çok sert geçmesinden dolayı 200 bin lirayı buldu” dedi.
    Annesine erik almak için serayı ziyaret eden Semih Türker ise, “Sosyal medya ve televizyonda erik üretimini duydum, soluğu hemen burada aldım. Eriklerin lezzeti ise harika” diye konuştu.

    Kilosu 2 bin lira Arap şeyhlerinin gözdesi

     

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