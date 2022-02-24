KDV'de yeni dönem! Detayları belli oldu! Lokanta, restoran, kafeterya...

Temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yeni düzenlemeyle ilgili detaylara açıklık getirdi. Buna göre, temel gıda ürünlerinde, toptan ve perakende teslim ile ürünün nereden alındığına, kime satıldığına bakılmaksızın yüzde 1 KDV uygulanacak. Yüzde 1'lik oranda istisna, ÖTV'ye tabi olan gıda ürünleri olacak. Bu ürünlerde ayrıca yüzde 8 oranında KDV uygulanmaya devam edilecek. "Gıda teslimi" kapsamında değerlendirilmeyen ve paket servis veren online, mobil yemek sipariş siteleri ile catering, tabldot servis kapsamındaki yeme içme hizmetleri de yüzde 8 KDV oranında kalmaya devam edecek. Evlere pişmiş balık servisi ve "balık ekmek" satışı da aynı kapsamda yüzde 8'lik oranla değerlendirilecek.

3 yıldız ve üzerine %18

Lokanta, restoran, kafeterya vb. tarafından ayakta servis dahil yerinde sunulan yeme-içme hizmetleri de yüzde 8 KDV’ye tabi olacak. Üç yıldız ve üzeri oteller ile tatil köylerinde sunulan hizmetler ise yüzde 18'lik KDV kapsamında değerlendirilecek.

Pastane gibi işletmeler tarafından imal edilen veya satılan börek, simit, pasta ve tatlıların tesliminde KDV oranı yüzde 1'e inerken, aynı ürünler yeme içme hizmeti olarak sunulduğunda, yüzde 8'lik KDV’ye tabi tutulacak. KDV oranının yürürlüğe girdiği 14 Şubat ve sonrasında yapılan gıda ürünü teslimlerinde KDV oranı yüzde 8 olarak hesaplanmışsa, hesaplanan fazla verginin tüketiciye iade edilmesi gerekecek. Satıcı konumundaki vergi mükellefleri de bu gibi durumlarda, KDV Genel Uygulama Tebliği'nde belirtildiği şekilde vergi düzeltmesine gidebilecek.

Yine 14 Şubat 2022 tarihinden önce gıda ürünlerine ilişkin fatura düzenlenmişse, ürün teslim edilmişse veya malın nakliyesi başlatılmışsa KDV oranı yüzde 8'den hesaplanacak.

İade üründe KDV

GİB, gıdanın yanı sıra, halihazırda devam eden diğer bazı KDV uygulamalarıyla ilgili de bilgilendirmede bulundu. Buna göre tüketicilerin bir malı iade edip parasını geri istediği durumlarda, tüketiciye KDV dahil tutar geri ödenirken, satıcılar da kesilen KDV’yi indirim konusu yapabiliyor. İade malın yerine başa ürün verilmesi halinde ise yeni malın değeri dikkate alınarak belge düzenleniyor. Mobilya teslimatında KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanırken, avukatlık ve arabuluculuk hizmetlerinde de aynı oranda KDV kesiliyor. (Mithat Yurdakul-Milliyet)