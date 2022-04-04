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    EkonomiKDV indirimi ile ilgili flaş açıklama: ‘En ağır yaptırımları uygulayacağız’
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    KDV indirimi ile ilgili flaş açıklama: ‘En ağır yaptırımları uygulayacağız’

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "İhracatımız 2021 yılında yakaladığımız ivmeyi bu yıl da devam ettiriyor. Mart'ta ihracat yıllık %19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu" dedi. Bakan Muş, "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan firmalara en ağır yaptırımlar uygulayacağımızda kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

    04.04.2022 - 12:07 |
    KDV indirimi ile ilgili flaş açıklama: ‘En ağır yaptırımları uygulayacağız’

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Muş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

    “Hali hazırda salgın nedeniyle aksayan tedarik zinciri iki ülke arasındaki savaştan ötürü darbe almakta ve ilave fiyat artışlarına neden olmaktadır.

    İhracat, ithalat, lojistikle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Çatışma bölgelerinde mahsur kalanlara insani yardımla her türlü destek verilmektedir.

    Sektör kuruluşlarımızla sürekli irtibat halinde ve arz güvenliği ile ilgili tedbirler alınmaktadır. Bölgemizde yaşanan bu savaşın ülkemiz ekonomisindeki etkilerinin asgari seviyede tutulmasını teminen Avrupa Birliği ile ticari faaliyetlerini yoğunlaştırdık.

    İhracatımız 2021 yılında yakaladığımız ivmeyi bu yıl da devam ettirdiğini görüyoruz. Mart ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19.8 artarak 22.7 milyar lira olmuştur. Bu rakam son zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı olmuştur. Ocak ve şubat aylarında da en yüksek rakamları açıklamıştık.

    Mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73.4 olurken, bu oran enerji hariç bakıldığında 4.3 puan artışla yüzde 95’e yükseldiğini görmekteyiz. Yıllık bazda güçlü bir ihracat performansı ortaya konuldu." (Milliyet)

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