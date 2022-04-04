Nisan kira artış oranı 2022! Kira artış oranı 2022 enflasyon rakamlarıyla belli oldu: TEFE TÜFE'ye göre Nisan ayı kira artış oranı…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 54,44'den yüzde 61,14'e yükseldiğini açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti. Peki, TEFE TÜFE'ye göre şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte Nisan kira artış oranı 2022…

NİSAN 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜİK, 2022 yılı mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu yüzde 61,14 ile son 20 yılın zirvesindeki seviyeyi korudu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,14, aylık %5,46 arttı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalama %29,88 oldu. İşte Nisan kira artış oranı 2022…

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı.

Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA!

Konut Kirası: 1.000 Lira

Nisan 2022 Kira Artış Oranı: %29,88

Nisan Ayı Kira Zammı Tutarı: 298, 8TL