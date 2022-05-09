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    Ekonomiİstanbul'da kiralık ve satılık ev fiyatlarında dikkat çeken 4 ilçe! Anormal şekilde artıyor...
    HaberlerEkonomi Haberleri İstanbul'da kiralık ve satılık ev fiyatlarında dikkat çeken 4 ilçe! Anormal şekilde artıyor...
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    İstanbul'da kiralık ve satılık ev fiyatlarında dikkat çeken 4 ilçe! Anormal şekilde artıyor...

    İstanbul'daki kiralık ve satılık konutlarla ilgili flaş açıklama. Büyükşehirlerde konutlara artan talep, kira fiyatlarını da artırdı. Aylık kira artış oranı göre yüzde 34,46 oldu. Ev sahipleri olduğundan fazla kira artışı yapmaya başladı. Diğer ev sahipleri de 'kiralar yükseldi ben de yükselteyim' diyerek fiyatları artırıyor. Piyasanın düzenini bozan bu duruma karşı kentsel dönüşümün hızlanmasının çözüm olabileceğini belirten Emlakçı Orhan Çobanoğlu, özellikle 4 ilçede talebin çok fazla olduğunu, kira artışlarının da devam edeceğini belirtti.

    09.05.2022 - 10:51 |
    İstanbul'da kiralık ve satılık ev fiyatlarında dikkat çeken 4 ilçe! Anormal şekilde artıyor...

    Konut kiralarında artışlar devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 34,46 oldu. İstanbul’da emlak ofislerinde kiralık ve satılık konut için yüksek fiyatlara rağmen yoğun talep oluşuyor. Emlakçılar yabancıların konutlara talebinin de konut fiyatlarını artırdığını söylüyor. Bunun yanında inşaat maliyetlerindeki artışlar ve konut stokunun yetersiz olması kira fiyatlarında artışa neden oluyor.

    BU İLÇELERDE ARZ VE TALEBE YETİŞİLMİYOR

    Kira artışlarının devam edeceğini ve büyük semtlere taleplerin arttığını belirten Emlakçı Orhan Çobanoğlu, Çok fazla yabancı talebi olduğu için insanlar ev bulmakta zorlanıyor, fiyatlarda buna doğru orantılı yükseliyor. Yabancılar genelde büyük şehirleri tercih ediyorlar. Esenyurt, Bahçelievler, Büyükçekmece ve Beylikdüzü taraflarına talep fazla.

    Buradaki evlerde arz ve talebe yetişilmiyor. Konut üretimi şuanda çok da düşük olduğundan fiyatlar normal olarak yükseldi. Konut yapım maliyetleri çok yükseldi. İnşaat sektörü duraksadı. Geçen sene ile kıyaslarsak yaklaşık yüzde 150 gibi bir maliyet artışı söyleyebiliriz. Geçen sene 18 lira olan çimento şuanda 70 lira. Bunu baz alırsak konut imalatı çok yükseldi. Kira artışlarının da devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

    ANORMAL KİRA ARTIŞLARI DEVAM EDİYOR

    Vatandaşların kiralık ev bulmakta zorlandığını belirten Çobanoğlu, “Yeni binaların satılık talebi çok fazla. Kiralık dairelere baktığımızda ise satılığa olan talepten çok daha yüksek. Kentsel dönüşümler hızlanır ve fazlalaşırsa insanlar daha güzel ve yeni binalarda oturma fırsatı bulabilir. Bahçelievler’de bulunan dairelerin kirası 2 bin liradan başlıyor 14 bin liraya kadar var.

    Kira artışlarında 1'e 3 bir artış var. Olduğundan fazla kira artışı yapan ev sahipleri var. Bu durumda piyasanın düzenini bozuyor. Bunu gören diğer daire sahipleri de kiralar yükseldi benim dairemin de kirasını yükselteyim diyor ve sürekli anormal bir artış söz konusu oluyor” şeklinde konuştu.

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