2022 yılı mayıs ayı kira artış oranı kaç oldu? İşte 2022 mayıs ayı kira artış oranı hesaplama!

2022 mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. Kira artışı için geçerli olan oran TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre netlik kazandı. Kira artışı Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor.

MAYIS 2022 KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2022 mayıs ayı kira artış oranı yüzde %34,46 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.

ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU!

Yıllık en düşük artış %18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,23 ile giyim ve ayakkabı, %27,73 ile eğitim ve %35,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %105,86 ile ulaştırma, %89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %77,64 ile ev eşyası oldu.

2022 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Örnek konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: %34,46

Mayıs ayı kira artış tutarı: 344,6 TL

Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.344,6 TL