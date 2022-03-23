İETT’ye zam geldi mi, İETT zammı 2022 ne zaman uygulanacak? Toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, otobüs, metrobüs, marmaray, metro ve vapura zam mı geldi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantısı yarın Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, indirimli İstanbulkart ve toplu ulaşım ücretlerine ara zam teklifi oya sunuldu. İşte İETT zam 2022 haberleri ile ilgili son gelişmeler…

İETT ZAM GELDİ Mİ, TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Toplu taşıma ücretlerine en son 2022 yılı fiyatlarının belirlendiği 2021 yılı aralık ayı oturumunda yüzde 36 zam kararı alınmıştı. Servis ücretlerine de yüzde 27 oranında zam yapılmıştı. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren zamlı fiyat tarifesinin üzerinden 3 ay geçtikten sonra akaryakıt ücretlerine gelen zamlar nedeniyle ara zam gündeme

UKOME toplantısında İstanbul'da ulaşım zammı da görüşüldü. Telaffuz edilen rakam 'yüzde 50 ile yüzde 60 civarı' zamdı. Özel halk otobüsü derneği yüzde 60 zam isterken minibüs dernekleri indi bindinin 5 lira olmasını istiyordu. UKOME toplantısında yapılan oylamada ulaşıma zam teklifi reddedildi. İstanbul'da ulaşım ücretleri mevcut tarifelerden devam edecek.

TOPLU TAŞIMA ESNAFI YÜZDE 50 ZAM İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İBB'nin ulaşımdan sorumlu bürokratları; özel halk otobüsü, minibüs, dolmuş, deniz ve taksici esnafının temsilcileriyle bir araya gelerek son günlerde akaryakıtta yaşanan artışların sektöre yansımalarını değerlendirmişti. İstanbul'daki toplu ulaşım esnafı, Ankara'dan motorinde acil ÖTV ve KDV muafiyeti istemiş, UKOME'ye de yolcu ücretlerine yüzde 50-65 arasında ek artış yapılması talebiyle gitme kararı almıştı.

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili de konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenlemişti. Akaryakıt zamları sonrası 2.5 milyar TL ek maliyet ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Bilgili, “Toplu ulaşımda kullanılan akaryakıtın KDV’den ve ÖTV’den muaf tutulması yönünde devletimizden talebimiz var” demişti. Bilgili “Meslek örgütleriyle yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talep etti. Belediye de bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum. İlk UKOME'de bu konuyla ilgili bir öneri olacaktır. Rakamın da yüzde 50'nin altında olacağını düşünmüyorum” açıklaması yapmıştı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) mart ayı toplantısı bugün Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde saat 14.00’te başladı. Gündem, ulaşıma yüzde 50 zam ve öğrenci biletine 25 yaş sınırı getirilmesi. Toplantıdan ilk olarak 25 yaş üstü öğrencilerle ilgili kademeli indirimli tarife teklifi görüşüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, indirimli Mavi Kart ulaşım ücretinin "25 yaş altı olan öğrencilerde standart tarife olan 78 TL, 25 -30 yaş sınırı öğrenciler için 267 TL, 30 yaş üstü öğrenciler için 390 TL" olmasını teklif etti. Bu teklif UKOME’de oy çokluğu ile reddedildi. Öğrenciler yaş sınırı olmadan indirimli mavi karttan faydalanmaya devam edecek.

İETT ÜCRET TARİFESİ 2022

1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren tarife ile tam bilet 5.48 lira, öğrenci bileti 2.66 lira oldu. Öğretmen ve 60 yaş ücreti 3.91 lira, tam aylık kart 430 lira, aylık öğrenci kartı 78 lira, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira olarak belirlendi. Metrobüste (tam uzun mesafe) 8.13 lira, öğrenci 2.66 lira, öğretmen ve 60 yaş 4.46 lira oldu. Minibüslerde kısa mesafe 3.75 lira, uzun mesafe 5,50 lira, öğrenci ücreti 2,50 lira. 312 lira olan 0-1 kilometre arası servis ücreti ise 396 lira olarak belirlenmiş durumda. Taksilerde de açılış ücreti 7 lira, kısa mesafe 20 lira.