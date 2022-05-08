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    Havalar ısındı, fideye talep arttı

    Denizli’de sıcak havayla birlikte ekim zamanı gelen fideler, başta çiftçiler olmak üzere kendi yiyeceğini yetiştirmek isteyenlerden büyük talep gördü.

    08.05.2022 - 11:16 | | İHA
    Havalar ısındı, fideye talep arttı

    Bahar mevsiminin gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte fideler de satışa sunulmaya başlandı. Fide ekim zamanı olan Nisan sonu ve Mayıs ayının ilk haftası vatandaşlar fide satıcılarında yoğunluk oluşturdu. Bu yıl vatandaşlar evlerinin bahçelerinde ya da arazilerinde sebze yetiştirmek için yoğun rağbet gösteriyor. Üretici ve satıcılar, yaz aylarında balkonlardaki saksıların ve bahçelerin vazgeçilmezi olan fidelerin geçen yıla oranla yüzde 100 oranında talep gördüğünü söylüyor. Buldan’da fide yetiştiriciliği yapan Mehmet Atik, geçtiğimiz yıllara göre vatandaşların gıda üretimi yapmak için fide satın aldığını belirtti.

    “Fideler bu yıl çok fazla talep gördü”

    Buldan Acısu bölgesinde fide yetiştiriciliği yapan Mehmet Atik, geçtiğimiz yıllara göre bu yıl fidelerin daha fazla ilgi gördüğünü belirtti. 25 yıldır fide yetiştiriciliği yaptığını söyleyen Mehmet Atik, “Oğlum ve eşimle birlikte seralarımızda fide yetiriyoruz. Şubat ayında torba ve viyollara ektiğimiz tohumlar, Mart gibi yeşermeye başlar. Nisan sonu ve Mayıs ayında bu fideler tarlalara, bahçelere dikilir. Seralarımızda patlıcan, biber, pırasa, karpuz, kavun, kabak, domates, salatalık, fesleğen fideleri yetiştiriyorum. Bu yıl gerçekten de fide fiyatlarının enflasyona göre artış olmasına rağmen çok fazla talep gördüğünü gözlemliyoruz. İnsanlar kendi yiyeceklerini kendi yetiştirmek istiyorlar. Ben de onlara her yere, bağlarına, bahçelerine, saksılara, çuvallara, duvar üstlerine fide dikmelerini söylüyorum. Gelenlere fide bakımlarını ve dikim tekniklerini öğretiyorum. İnsanın kendi ürettiği ürünü yemesi çok güzel ve keyifli olur” diye konuştu.

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