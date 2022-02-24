Günlük ücretleri yüzde 20 arttı! Tarım işçileri...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı verisini açıkladı. Buna göre, tarımsal işletmelerde 2020 yılında 106 TL olan mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri yüzde 20,6 artarak 2021 yılında 127 TL oldu. Sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise 2020 yılında 2 bin 894 TL den yüzde 19,5 artarak 2021 yılında 3 bin 457 TL oldu.

2020 yılında 115 TL olan mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 19,9 artış göstererek 2021 yılında 138 TL olurken, kadın işçilerin günlük ücretleri ise yüzde 21,5 artış göstererek 97 TL'den 117 TL'ye yükseldi.

Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için 2020 yılında 2 989 TL'den yüzde 19,2 oranında artarak 2021 yılında 3 bin 563 TL olurken, kadın işçiler için 2020 yılında 2 bin 349 TL olan ücret yüzde 21,9 artarak 2021 yılı için 2 bin 863 TL oldu.

Mevsimlik kadın işçilerde en yüksek günlük ücret 2020 yılı için Ordu ilinde ödendi

2020 yılında tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 171 TL ile Ardahan ilinde, kadın işçiler için 130 TL ile Ordu ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 85 TL ile Malatya ve Ankara illerinde, kadın işçiler için ise 63 TL ile Hatay ilinde gerçekleşti.

Mevsimlik erkek işçilerde en yüksek günlük ücret 2021 yılı için Ardahan ilinde ödendi

2021 yılı için ise en yüksek günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 220 TL ile Ardahan ilinde, kadın işçiler için 163 TL ile Giresun ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 106 TL ile Malatya ve Ankara illerinde, kadın işçiler için ise 75 TL ile Hatay ilinde gerçekleşti.

Sürekli erkek işçilerde en yüksek aylık ücret 2020 ve 2021 yılı için İzmir ilinde gerçekleşti

Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, 2020 yılı için erkek işçilere 3 bin 775 TL ile kadın işçilere ise 2 bin 599 TL ile İzmir en yüksek ödemenin yapıldığı il oldu. En düşük ücretler ise, erkek işçiler için 2 bin 250 TL ile Ardahan ilinde, kadın işçiler için 2 bin 282 TL ile Antalya ilinde gerçekleşti.

2021 yılı için tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, erkek işçilere 4 bin 422 TL ile kadın işçilere ise 3 bin 114 TL ile İzmir en yüksek ödemenin yapıldığı il oldu. En düşük ücretler ise, erkek işçiler için 2 bin 774 TL ile Ardahan ilinde, kadın işçiler için 2 bin 655 TL ile Balıkesir ilinde gerçekleşti.