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    EkonomiGümüşe talep patladı! Altın ile arasında 9300 lira fark var, alyans fiyatları...
    HaberlerEkonomi Haberleri Gümüşe talep patladı! Altın ile arasında 9300 lira fark var, alyans fiyatları...
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    Gümüşe talep patladı! Altın ile arasında 9300 lira fark var, alyans fiyatları...

    Yükselen altın fiyatlarından dolayı vatandaş gümüşe yönelmeye başladı. Düğün hazırlıklarıyla birlikte alyans bakmaya başlayan çiftler, aradaki büyük fiyat farkı sebebiyle gümüş ürünler tercih ediyor. Altın alyanslar 8-10 bin TL arasında değişirken, gümüşler ise 500-700 TL arasında fiyata satılıyor. Gümüşçü Meryem Ercan, "Normal şartlarda kış aylarında işlerimiz sakin olurdu. Fakat bu yıl kış aylarında da yoğunluk vardı. Altın yerine gümüş almak onda birinden daha düşük fiyata geliyor. Vatandaş düğün hazırlığında dahi gümüşe yöneldi." dedi.

    05.04.2022 - 11:30 |
    Gümüşe talep patladı! Altın ile arasında 9300 lira fark var, alyans fiyatları...

    Dış etkenler ve iç ekonomiyle birlikte dalgalı piyasaya hakim olan altın fiyatları bir hayli yükseldi. Durum böyle olunca vatandaş alternatif arayışına geçti. Yaz aylarının yaklaşmasıyla düğün sezonu hazırlıkları da başladı. Vatandaş düğün hazırlığını yaparken altın yerine gümüşe yöneldi. Kış aylarında normalde iş yoğunluğu olmayan gümüşçülerde durumlar tersine döndü. Düğün hazırlıklarının da başlamasıyla geçtiğimiz yıllarda sakin geçen zamanlarda gümüşçülerde yoğunluk oluştu.

    Gümüşe talep patladı Altın ile arasında 9300 lira fark var, alyans fiyatları...


    “Vatandaş altın yerine gümüşe yöneldi”

    Eskişehir’de uzun yıllardır gümüşçülük yapan Meryem Ercan, alyans, gerdanlık, set gibi ürünlerde altın ile gümüş kıyaslandığında maliyet olarak çok büyük farkların çıktığını söyledi. Bundan dolayı vatandaşın düğün hazırlığını bile gümüşle yaptığını belirten Ercan, şu ifadeleri kullandı:

    Gümüşe talep patladı Altın ile arasında 9300 lira fark var, alyans fiyatları...

    “Gümüş fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 100’den fazla artış gösterdi. Hem döviz kurları, hem hammaddeye gelen zamlar hem de kaplaması olan rodyuma gelen zamlar gümüş fiyatlarını arttırdı. Normal şartlarda kış aylarında işlerimiz sakin olurdu. Fakat bu yıl kış aylarında da yoğunluk vardı. Gümüş fiyatları artsa da altın fiyatları daha da çok arttı. Vatandaş altın yerine gümüşe yöneldi. Düğün için yapılan alışverişler de arttı. Altın alyans yerine artık gümüş alyans tercih ediyorlar.

    Altın alyansın çifti 8 ile 10 bin lira arası değişirken gümüşte 500 ile 700 lira arasında değişiyor. Gerdanlıklarda da durum bu şekilde seyredir. Altın gerdanlıklar 20 bin lira civarındayken gümüş gerdanlıkları ve setleri bin ile bin 500 lira arasında satıyoruz. Altın yerine gümüş almak onda birinden daha düşük fiyata geliyor. Vatandaş düğün hazırlığında dahi gümüşe yöneldi.”

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