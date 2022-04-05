2022 Nisan ayı kira zam artışı ne kadar oldu? Kira zammında üst limit ne? Kira artışı için düzenleme gelir mi?

Nisan ayı kira zam oranı açıklandı. Ev sahipleri ile kiracılar karşı karşıya getiriyor. Nisan ayı kira artış oranı yüzde 29.88 oldu. Kira zam dönemi nisan ayı olan ev sahipleri ile kiracıların gözü kulağı enflasyon rakamlarındaydı. Tüketici Fiyat Endeksi’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira zam artış oranı nisan ayı için yüzde 29,88 oldu.

KİRA ZAMMINDA ÜST LİMİT NE?

Kira artışında üst limit yüzde 29, 88 oldu. Mal sahibi en fazla bu üst limit üzerinden kira artışı yapabiliyor. Bu oranın üzerine çıkamıyor. Nisan ayında kira artışı yapacak olanlar için hesaplama şu şekilde:

3000 liralık kira eğer nisan ayında sözleşme yenileniyorsa, ev sahibi en fazla 896 lira yapabilir. Bu da kiranın en yüksek 3.896 olması anlamına geliyor. Ancak ev sahiplerine göre oran oldukça düşük.

EV SAHİPLERİ KİRA ZAM ORANINI DÜŞÜK BULUYOR!

Yapılabilecek en yüksek zam oranı yüzde 29,88 olmasına rağmen bazı ev sahipleri daha fazla talep edebiliyor. Ev sahipleri kimi yüzde 50 zam artışı istiyor kimi de kirayı 2 katına çıkarmayı çalışıyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, Star TV’den Onur Aksoy’a açıklamalarda bulundu. Nizamettin Aşa, “Yüzde 100 zam talebinde bulunanlar var. Kimi de ‘evimden çık’ diyor. Kiracı hakları var. Ev sahibi hakları var. Ama yine de iki tarafın anlaşmasına bağlı” dedi.

NİSAN AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Nisan ayı kira artış oranı yüzde 29,88 oldu. Böylece vatandaşın, 1000 lira olan kirası zam yapılması durumunda 1.298,8 liraya, 2 bin liralık kirası ise 2.597,6 liraya yükselecek.

Nisan ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 2.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Nisan 2021 Kira Artış Oranı: % 29,88

Nisan Ayı Kira Zammı Tutarı: 597 TL

Nisan Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.597,60 TL

KİRA ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019-2022 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Ekonomi Programı 2018 Nisan'de açıklanmıştı. Açıklanan bu yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık eskiden olduğu gibi üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Kira zam oranında hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Buna göre mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.

EV KİRASINDA FAHİŞ ARTIŞA DÜZENLEME GELECEK Mİ?

Fırsatçı ev sahiplerine ve fahiş ev kirası artışına karşı harekete geçiliyor. Geçici zam sınırlaması, tavan getirilmesi ve 5 yılı dolan kiracıdan rayiç bedel isteme süresinin 8 yıla çıkarılması talep ediliyor.

Son dönemde yaşanan kiralık ev sıkıntısı fırsatçılığı beraberinde getirirken, ev sahipleri eski kiracılarına "ya fiyatı artır ya da evden çık" baskısı yapıyor. Yüksek kira baskısıyla karşılaşan kiracılar tüketici dernekleri, CİMER, Maliye, Ticaret Bakanlığı'na şikayet yağdırdı, bir yandan da mahkemenin yolunu tuttu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da kira artışları konusuna dair bir açıklama yapmıştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul'da da yüzde 200'ü geçen kira artışlarını değerlendirirken, "Üretici, tedarikçi, perakende işletmelerce bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamaz. Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini, serbest rekabeti bozucu, tüketicinin malları ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu, kira sözleşmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi de Türk Borçlar Kanunu ile hüküm altına alınmıştır" dedi.

FAHİŞ ARTIŞA "TAVAN" TALEBİ

TÜFE üzerinde artış ve kira parasında ek zam isteyen ev sahiplerine yönelik şikayetler tüketici hakem heyetlerini, sektör temsilcileri, ilgili kurumları harekete geçirdi. Kiracıya verilen yasal haklar uygulanmadığı durumlarda Tüketici Hakem Heyeti'ne, taraflar arasında anlaşmazlıklarda mahkemeye dava başvurusu yapılabilir.

KİRA İÇİN ŞİKAYETTE BULUNMANIZ GEREKEN MERCİLER

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, kirasını düzenli ödeyen, enflasyon oranında artıran kiracıların sözleşme sürecinden önce evden çıkarılmasının yasal olarak mümkün olmadığını belirterek, "Ev sahiplerinin bunun aksine talepleri olması durumunda kira miktarına göre il ve ilçelerdeki tüketici hakem heyetlerine, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü, Maliye, CİMER'e şikâyette bulunmalılar. Kira sözleşmesine ödeyecekleri bedeli, süreyi mutlaka yazmalılar" dedi.

Sektör temsilcileri de kirada fırsatçılığın son bulması için geçici olarak zam sınırlaması, tavan getirilmesini önerdi. Ayrıca, 5 yılı dolan kiracılardan rayiç bedel isteme süresinin 8 yıla çıkarılması da talepler arasında yer alıyor.

EV KİRASINDA SÖZLEŞME SONA ERDİRİLEMEZ

Kiracı ve kiralayan arasındaki anlaşma, kiracının hakları da Borçlar Kanunu'na göre belirleniyor. Kanuna göre, Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında kiracı aleyhine herhangi bir değişiklik yapılamıyor. Konut ya da işyeri kiralarında kiracı, sözleşme süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulanmazsa sözleşme aynen devam eder. Yenilenmeyen kontratlar aynı şekilde 1 yıl süreyle daha geçerli olur. Bu durumda mal sahibi, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez.

Sektör temsilcileri, "Çocuğum evlenir, kendim taşınacağım" gerekçesiyle evin boşaltılmasını isteyen ev sahiplerinden noterden yazı istenmesi uyarısında bulunuyor. Kiracılar, bu koşulla çıkarıp 2 ay sonra kiraya veren ev sahiplerinden 1 yıllık kira kadar tazminat, taşınma masrafı alabilir.

BORÇLAR KANUNU NE DİYOR?

Sözleşmede belirlenen koşulların (yıllık ortalama TÜFE oranı) üzerinde fahiş kira artışı yapılamaz. Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesine göre; "Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının TÜFE'deki 12i aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir."