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    EkonomiFiyatlar düştü! En ucuzu 20, en pahalısı 200 TL... Herkes oraya akın etti
    HaberlerEkonomi Haberleri Fiyatlar düştü! En ucuzu 20, en pahalısı 200 TL... Herkes oraya akın etti
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    Fiyatlar düştü! En ucuzu 20, en pahalısı 200 TL... Herkes oraya akın etti

    Balık fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. En ucuzu 20, en pahalısı 200 TL.. Balık tezgâhlarında en çok rağbeti hamsi, istavrit ve mezgit görüyor. Kilogramı 20-25 TL’den satılan hamsi, istavrit ve mezgit yoğun rağbet görüyor.

    05.03.2022 - 19:47 | | İHA
    Fiyatlar düştü! En ucuzu 20, en pahalısı 200 TL... Herkes oraya akın etti

    Bir ay önce kulağına kar suyu kaçan hamsi yağlanarak tezgâhlarda yerini aldı. Balık satıcıları geçen aylardaki dondurucu soğuklarda hamsiye olan rağbetin devam ettiğini söyledi. Tezgahlarda istavrit, barbun ve hamsi kilosu en ucuz balık olarak 20 ile 25 TL’den satışa sunulurken, en pahalı balık ise 200 TL kilogram fiyatı ile kalkan balığı oldu. Balık satıcısı Ercan Albayrak, “Vatandaşlardan yoğun rağbet var. En çok ise hamsi satılıyor. Diğer balık fiyatları da gayet normal. Somon 70 TL, levrek 90 TL, levreklerin bir büyük boyu ise 100 TL” dedi.

    “Hamsi rağbeti devam ediyor”

    Balık satıcısı Onurcan Köse ise “Balık tezgahlarında hamsi rağbeti devam ediyor. Fiyatlar da uygun. Hamsi, mezgit 25 TL. Tezgahlarımızda en ucuz balığımız istavrit ile barbun 20 TL’den satılıyor. Mezgit ile barbun balığı da rağbet görüyor. Tezgahlarımızda en pahalı balık ise kalkan balığı. Kilosu 200 TL” diye konuştu.

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