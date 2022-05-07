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    EkonomiFiyatı belli oldu, 50 liradan satılmaya başladı
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    Fiyatı belli oldu, 50 liradan satılmaya başladı

    Fiyatı belli oldu. Tezgahlardaki yerini almaya başladı. 50 liradan satılıyor. Mersin’in Mut ilçesinde turfanda erik, 50 lira fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Fiyatlardan memnun olan üreticiler ise “Kaliteli erik üretiminin ödülünü fazlasıyla almaktayız. İnşallah bu yıl da geçen yıl gibi bereketli bir yıl olur” şeklinde konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

    07.05.2022 - 19:57 | | İHA
    Fiyatı belli oldu, 50 liradan satılmaya başladı

    İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Türkiye'de erik yetiştirilen önemli merkezlerden birinin Mut olduğuna dikkat çekerek, “Toplanan eriği, Mersin'in yanı sıra Antalya, Konya ve İstanbul'daki hallere gönderiyoruz. Bu yıl 30 bin ton rekolte bekliyoruz” dedi.
    Erik hasadı sezonuna iyi başladıklarını söyleyen Bayır, “İlçenin sahip olduğu iklimsel özellikten dolayı kaliteli ürün hasat ediliyor. Açık alandaki erikte 50 liradan satışlar başladı" diye konuştu.

    Mut’ta yetişen can eriği, rengi, görünümü, sulu ve lezzetiyle tüketiciler tarafından yoğun talep gördüğüne dikkat çeken Bayır, "Kaliteli erik üreten üreticimiz emeğinin karşılığını fazlasıyla alıyor. Bu yıl erik fiyatları altın yılını yaşıyor" dedi.

    Fiyatı belli oldu, 50 liradan satılmaya başladı

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