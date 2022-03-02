Fed'den son dakika faiz mesajı! 'Mart ayında...'

Fed Başkanı Jerome Powell faiz artışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fed Başkanı Jerome Powell konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum. Fed durumu yakından izliyor.

Faiz artışı sürecinin başlamasından sonra bilançoyu düşürmeye başlayacağız. Tedarik bozulmaları, daha büyüdü ve beklenenden daha uzun sürecek.

Fed bu yıl boyunca, tedarik sorunları gevşerse ve talep ılımlaşırsa enflasyonun düşmesini beklemeye devam ediyor. Fed, daha yüksek enflasyon risklerine karşı dikkatli. ABD istihdam piyasası aşırı sıkı."

BEKLENTİLER UKRAYNA-RUSYA SAVAŞIYLA DEĞİŞTİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Enver Erkan şu değerlendirmelerde bulundu: "Şu an olay Fed’in faiz artışından çok ondan sonra nasıl ilerleyeceğidir. Piyasalar Fed’in 50 baz puan faiz artışını bekliyordu. Bu beklenti Ukrayna savaşıyla geri çekildi.

"YUMUŞAK GEÇİŞ YAPMASI BEKLENİYOR"

Fed’in şu aşamada daha yumuşak bir geçiş yapması bekleniyor. Ukrayna krizi emtialar üzerinden enflasyonu da körükleyecektir. Fed bu dengeleri izleme durumundadır. Şu an erken bir aşamada olunduğu düşünülüyor. Mart ayı faiz artışının uygun görülmesi 25 baz puanlık bir artışın olabileceğini yıl içerisindeki faiz artışının daha sınırlı olabileceğini ve bilanço sınırlamadaki planlamanın yeniden yatırıma yönlendirilen kağıtlarda olabileceğini gösteriyor."

ABD'DE ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE!

Öte yandan ABD'de yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 7.2 olan beklentileri aşarak yüzde 7.5 seviyesine yükselmişti. Böylece enflasyon 40 yıllın zirvesindeki seyrine devam etti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarına göre, ülkedeki enflasyonda 1982'den bu yana görülen en yüksek artış yaşanmıştı.

TÜFE'nin, Ocak ayındaki artışının Aralık ayındaki tahminlere göre yüzde 0.6 daha fazla olduğunun kaydedildiği açıklamada, enflasyon oranını en fazla arttıran faktörler arasında gıda, elektrik ve barınma sektörlerindeki fiyat artışlarının yer aldığı belirtildi. TÜFE'ye göre, gıda endeksinin Aralık ayındaki yüzde 0.5'lik artışın ardından Ocak ayında yüzde 0.9 arttığı, enerji endeksinin ise Ocak ayında yüzde 0.9 arttığı belirtilmişti.

YÜKSEK FAİZ ORANLARI KAPIDA

Ekonomistler, TÜFE artışlarının beklentileri aşmaya devam etmesi halinde, ABD Merkez Bankası (FED) tarafından daha yüksek faiz oranları getirebileceğini ancak enflasyon baskılarının hafifletilmesi için daha yavaş bir oran artış hızına yol açabileceğini belirtiyordu.