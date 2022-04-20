FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz arttıracak mı?

ABD’de enflasyonda 41 yıllık zirvenin görülmesinin ardından, gözler Fed’in faiz kararına çevrilmişti. Gözler faiz artışı sinyali veren Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına çevrildi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bu hafta IMF tarafından düzenlenecek ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve diğer politika yapıcıların da katılacağı bir panelde konuşacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz arttırır mı? Powell’ın konuşması ne zaman? İşte detaylar…

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED Faiz Toplantısı 3-4 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Toplantının ardından alınan kararın 4 Mayıs saat 21:00’de açıklanması bekleniyor.

POWELL’IN KONUŞMASI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bu hafta IMF tarafından düzenlenecek ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve diğer politika yapıcıların da katılacağı bir panelde konuşacak.

Fed’in 3-4 Mayıs toplantısı öncesi son kez bir etkinlikte konuşacak olan Powell bu toplantıda, mayısta tahminlerin üzerinde faiz artışı yapılacağı sinyali verebilir. Powell daha önce yaptığı konuşmada, gelecek toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının söz konusu olabileceği mesajını vermişti. Enflasyonda 40 yıllık zirvenin görülmesinin ardından, Fed yetkilileri arasında daha hızlı faiz artışı olabileceği söylemleri artmaya başladı. Fed’in mart ayı toplantı tutanakları, çoğu üyenin 50 baz puanlık artıştan yana olduğunu gösterse de Rusya-Ukrayna savaşının etkisi görüşlere de yansıdı. Şubat ayında başlayan Rusya saldırısı sonrası ekonomide yaşanan global belirsizlik, Fed üyelerinin 25 puanlık ‘temkinli’ indirimi tercih ettiğini gösterdi.

Fed’in son toplantısının ardından yayınlanan tutanaklarda, bilanço daraltma planının mayıs toplantısında onaylanması beklentisi dikkat çekmişti. Tutanaklarda 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı belirtilirken; çok sayıda yetkilinin bir ya da daha fazla 50 baz puanlık artışın garanti olduğu yönünde fikir sunduğu gözlenmişti. Fed, 16 Mart tarihindeki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, 2018 Kasım ayından bu yana ilk kez faiz artışı kararı vererek politika faizini 25 baz puan artırmıştı. Bu kararla Fed, politika faizini yüzde 0.25-0.50 aralığına yükseltmişti.