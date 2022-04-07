Rusya – Ukrayna savaşı ile birlikte ekonomik belirsizlikler devam ederken yatırımcı, yeni yaptırımların piyasalar üzerindeki etkisini ve FED’in faiz arttırıp arttırmayacağını merak ediyor. FED tarafından gelen işaretler dikkatle okunurken, FED’in bilanço küçültme kararı alabileceğine dönük açıklamalar gözleri FED toplantısına çevirdi. Peki, FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olur? FED faiz arttırırsa ne olur? İşte FED toplantı tarihleri!

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı 3-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 4 Mayıs saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

Fed’in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed’in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.

FED’İN SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed), 16 Mart tarihindeki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, 2018 Kasım ayından bu yana ilk kez faiz artışı kararı vererek politika faizini 25 baz puan artırmıştı. Bu karar ile Fed politika faizini yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltmişti.

FED TUTANAKLARI YAYINLANDI!

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 15-16 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin toplantı tutanaklarını yayımladı.

Tutanaklarda 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edildi. Birçok yetkilinin bir ya da daha fazla 50 baz puanlık artışın garanti olduğu yönünde fikir belirttiği de görüldü.

Varlık alımı azaltılması konusunda nihai bir anlaşma olmasa da katılımcılar "önemli ilerleme" sağlanhdığını ifade ettiler ve bilanconun daraltılması sürecinin 3-4 Mayıs'ta yapılacak FOMC toplantısında verilecek karar ile başlayabileceğini vurguladılar.

Tutanaklar ayrıca, Fed üyelerinin ekonomik ve finansal şartlara bağlı olarak daha sıkrı politika duruşunun gerekli olabileceğini not ettiklerini de gösterdi. Tüm katılımcılar enflasyon baskılarında ve uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinde daha fazla yukarı yönlü riske karşı dikkatli olunması gerektiğini altını çizerken, bazı katılımcılar 50 baz puanlık bir artırımı tercih edebileceklerini de söylediler.

FOMC üyelerinin bir çoğu gelecekteki toplantılarda federal faiz oranının bir veya daha fazla kez 50 baz puan artırılmasının, özellikle enflasyon baskılarının yüksek veya yoğun olmaya devam etmeleri halinde, uygun olabileceğini vurguladılar.