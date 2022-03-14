ABD Merkez Bankası (Fed) mart ayı toplantısı bekleniyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 19. günü geride kalırken küresel piyasalarda belirsizlik devam ediyor. 2022 yılının ikinci FED toplantısı için gözler ABD’ye çevrilirken Fed Başkanı Jerome Powell mart ayı toplantısından faiz artırımı yapılacağının sinyalini vermişti. Peki, FED toplantısı ne zaman? FED açıklaması ne zaman yapılacak? FED faiz yükseltirse ne olur? İşte detaylar…

FED MART AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED mart ayı toplantısı 15-16 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Fed faiz kararı 16 Mart saat 21:00-22:00 civarında belli olacak. Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasalar üzerinde yapacağı değerlendirmeler öne çıkacak. Üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.

FED FAİZ ARTIRIRSA DOLAR VE BİTCOİN NE OLUR?

ABD’de enflasyonun 40 yılın zirvesi olan yüzde 7.5 seviyesinde gelmesi, Fed’in Mart ayında faiz artırma ihtimalinin çok yüksek olması ve bunun da doları güçlendirecek olmasından dolayı kripto paralar yine ağır yara aldı.

POWELL MART AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Fed Başkanı Jerome Powell Ukrayna'daki savaşın ABD ekonomisine etkilerinde yüksek belirsizlik olduğunu belirtti. Powell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yaptığına dikkat çekerek “Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum" demişti.

Powell, savaşın şimdiye kadar bankanın planlarını etkilemediğini belirterek "Ukrayna'nın işgali gerçekleşmeden önce aklımızda olan çizgide ilerlemeye devam etmemizin uygun olacağını düşünüyorum. Bu, mart toplantısında faiz oranlarını yükseltmek ve yıl boyunca devam etmek." dedi.

Powell, son derece düşük faiz oranlarının şu anda kabul edilebilir olmadığını aktararak Rusya-Ukrayna savaşının Fed'in faiz oranına ilişkin kararını etkileyip etkilemeyeceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu dile getirdi.