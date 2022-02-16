°
Şehir seçiniz
    BİST2.0410.16EURO15.520.52USD13.640.37ALTIN820.021.19
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Ekonomi'Fatih', Karadeniz'de 3'üncü sondaja başladı
    HaberlerEkonomi Haberleri 'Fatih', Karadeniz'de 3'üncü sondaja başladı
    ABONE OL

    'Fatih', Karadeniz'de 3'üncü sondaja başladı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Fatih' sondaj gemisinin Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3'üncü arama sondajına başladığını duyurdu.

    16.02.2022 - 11:57 |
    'Fatih', Karadeniz'de 3'üncü sondaja başladı

    Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni kuyu, yeni heyecan. Şimdi sıra Karasu-1'de. Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz’deki 3'üncü arama sondajına başladı. Gemimiz, deniz seviyesinden 5 bin metre derinde 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdürecek. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız" dedi. (DHA)

     

     

     

     

    GÜNCEL HABERLER

    16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

    16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

    Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

    Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

    1.150 TL doğal gaz desteği! Başvuran alıyor, yılda iki kez...

    1.150 TL doğal gaz desteği! Başvuran alıyor, yılda iki kez...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

    16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

    Sıradaki Haber
    Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

    Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

    Sıradaki Haber
    Jens Stoltenberg'den Rusya - Ukrayna açıklaması: Çok geç değil!

    Jens Stoltenberg'den Rusya - Ukrayna açıklaması: Çok geç değil!

    Sıradaki Haber
    EYT ile ilgili flaş detay! Kimler EYT yasasından yararlanacak?

    EYT ile ilgili flaş detay! Kimler EYT yasasından yararlanacak?

    Sıradaki Haber