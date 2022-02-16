'Fatih', Karadeniz'de 3'üncü sondaja başladı

Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni kuyu, yeni heyecan. Şimdi sıra Karasu-1'de. Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz’deki 3'üncü arama sondajına başladı. Gemimiz, deniz seviyesinden 5 bin metre derinde 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdürecek. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız" dedi. (DHA)