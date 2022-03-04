Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi yayınlandı mı? Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı?

Binlerce kişinin gözü evde bakım maaşının yatacağı tarihte! Pek çok kişi mart ayı evde bakım maaşının ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Mart ayı ödemeleri için, pek çok kişi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? İşte detaylar…

MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı yatan iller listesine göre; şuan ödeme yapılan bir il bulunmuyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere sağlanan bu maddi destek her ayın ilk 15 günü içerisinde vatandaşların hesabına yatırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 1798'den 2706'ya yükseldi.

KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?

Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın yazısı şu şekilde: Bu yardımdan yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.