Ramazan Bayramı’na kısa süre kala emekliye ödenecek bayram ikramiyelerinin tarihi belli oldu. Bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarihin belli olmasının ardından engelli aylığı alanlar da maaşların bayram öncesi ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. Peki, Engelli maaşları bayramdan önce yatar mı? Engelli maaşları ne zaman yatacak? İşte engelli maaşları ile ilgili merak edilenler…

ENGELLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından engelli aylığı alanlar da maaşların bayram öncesi ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. Engelli maaşları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, engelli aylıkları her ayın ilk haftası hesaplara yatırılıyor. Bu yüzden engelli maaşlarının bayramın hemen öncesinde yatırılması bekleniyor.

2022 RAMAZAN BAYRAMI'NDA ENGELLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Bayram ikramiyesi alan gruplar arasında engelliler yer almıyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.