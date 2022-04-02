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    EkonomiEn zengin Türk belli oldu! Kârını 676 kat artırdı, işte serveti...
    HaberlerEkonomi Haberleri En zengin Türk belli oldu! Kârını 676 kat artırdı, işte serveti...
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    En zengin Türk belli oldu! Kârını 676 kat artırdı, işte serveti...

    Pandemiyle birlikte geliştirdiği aşılarla tanınan Alman biyoteknoloji firması BioNTech, 2021 yılının finansal sonuçları araştırmasını kamuoyuna sundu. Böylece, en zengin Türk de belli oldu. Tüm dünyanın tanıdığı bir isim olan ‘en zengin Türk’ün serveti ise 7,6 milyar dolar ile dudak uçuklattı. İşte son dakika haberinin detayları...

    02.04.2022 - 19:07 |
    En zengin Türk belli oldu! Kârını 676 kat artırdı, işte serveti...

    Alman BioNTech firması, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. 2019 yılında 179,2 milyon euro net zarar, 2020'de 15,2 milyon euro net kâr açıklayan şirket, 2021'de tarihi bir başarıya imza atarak kârını 10,3 milyar euroya yükseltti. Böylece şirket, bir yılda net kârını 676 kat artırmış oldu.

    CİROSU 19 MİLYAR EUROYA ÇIKTI

    BioNTech'in 2019'da 108,6 milyon euro, 2020'de 482,3 milyon euro olan toplam cirosu da 2021'de büyük artışla 19 milyar euroya yükseldi. BioNTech'in 2022'de 2,4 milyar adet Covid19 aşı siparişi aldığı ve buradan 13 ile 17 milyar euro arasında gelir beklediği aktarıldı.

    UĞUR ŞAHİN EN ZENGİN TÜRK OLDU

    ABD'de Nasdaq borsasında ve Almanya'da Frankfurt borsasında hisseleri işlem gören BioNTech'in piyasa değeri şu an 42,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bloomberg verilerine göre, BioNTech'te yüzde 18'lik hissesi bulunan Uğur Şahin'in serveti de bugün itibarıyla 7,6 milyar dolar seviyesine çıkarak en zengin Türk oldu.

    DÜNYANIN EN ZENGİN 323. KİŞİSİ

    500 ismin yer aldığı Bloomberg milyarderler endeksinde bulunan tek Türk olan Şahin, dünyanın en zenginleri sıralamasında da 323'üncü sırada yer alıyor.

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