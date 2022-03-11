Emeklilere 2750 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı fark etmiyor, hesaplara yatırılıyor

Yapı Kredi emeklilere yönelik promosyon kampanyasını resmen duyurdu. 31 Mart 2022 tarihine kadar geçerli kampanyayla, üç yıl boyunca emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi’yi tercih edenler 2.750 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

EMEKLİLERE HOŞGELDİN FAİZİ AVANTAJLARI

Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan emekli müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM’lerden yapılan havalelerde ücret almıyor. Yapı Kredi emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay ‘hoş geldin’ faizi avantajlarından faydalanırken aynı zamanda bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlardan yararlanabiliyor.

ÖZEL İNDİRİMLER SUNULUYOR

Ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve Havale) imkanından da faydalanabiliyor. Ayrıca, Yapı Kredi tarafından özel olarak sunulan Medline acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de 1 yıl boyunca Yapı Kredili emeklilere ücretsiz olarak sağlanıyor. Bununla birlikte Yapı Kredi emekli maaş müşterilerine özel birçok markada özel indirimler de sunuluyor.

ŞUBEYE GİTMEYE GEREK YOK

Yapı Kredi müşterisi emekliler şubeye gitmelerine gerek kalmadan, diledikleri yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi veya 444 0 444 / 0850 222 0 444 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını Yapı Kredi’ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor. Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler ise e-Devlet üzerinden maaşlarını kolayca Yapı Kredi’ye taşıyabiliyor.

31 MART'A KADAR GEÇERLİ

Ayrıca emekli tanıdıklarına referans olarak emekli maaşını Yapı Kredi’ye taşımasını sağlayanlar için “Emekli Referans” kampanyası da 31 Mart 2022’ye kadar devam ediyor. Kampanya kapsamında emekli yakınlarının emekli maaşlarının bankamıza taşınmasını sağlayan Yapı Kredi müşterileri, her bir kişi 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.

PROMOSYON KAMPANYASININ DETAYLARI



20 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 2.750 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.



Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 1.650 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 2.100 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 2.500 TL nakit promosyon ödenecek.



Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül ödenecek.



Kampanyanın başlangıç tarihi itibarıyla Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşteriler, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak ve üç ay devam edecek şekilde 0 faizle 2.000 TL’ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabilecekler. Kampanyadan faydalanılabilmesi için nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekmekte.



20 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya kampanya başlangıç tarihi itibariyle son 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan müşteriler; kampanya başlangıç tarihinden 30.04.2022'ye kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklar. Ödeme kişilerin emekli maaş hesaplarına ve hala ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü yapılacak.



Kredi kartı kampanyasından 20 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 arasında ek ödül taahhüdü veren ve ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar.



Kampanyadan 20 Ocak 2022 tarihi itibariyle Yapı Kredi Bankası’ndan promosyon taahhüdü bulunan ve bir diğer SGK emekli aylığı getiren müşteriler yararlanamazlar.

2.750 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon/ek nakit ödül başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubeler aracılığı ile yapılabilir.



Fatura ve kredi kartı kampanyasından hak edilen ödüller, müşterinin emekli maaş hesabına yatırılacak.



Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon/ek nakit ödül tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacak ve tek bir promosyon/ek nakit ödül ödemesi yapılacak.



Nakit promosyon ödemesi üç yıl için peşin olarak yapılacak ve üç yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınacak.



Nakit promosyon/ek nakit ödül ödemesi yapıldıktan sonra üç yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon/ek nakit ödül verilmeyecek.



Nakit promosyonun/ek nakit ödülün ödendiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde; herhangi bir sebeple gelir/aylığın farklı kuruma taşınması ya da SGK tarafından gelir/aylık ödemesinin kesilmesi durumunda Bankanın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmaksızın ödenen toplam promosyon/ek nakit ödül tutarı şartın bozulduğu tarih esas alınmak suretiyle taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevm esasa göre geri alınacak.