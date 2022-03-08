2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli bekliyor! Emekli bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması ile ilgili beklenti var. Yılda 2 kez olmak üzere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen emekli ikramiyesi, Ramazan ayına kısa süre kala pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Bayram öncesinde yapılan ödemelerde emekliler bayram ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Emekli ikramiyesi 2021 yılında 1100 lira olarak ödeniyordu. Asgari ücrete ve maaşlara gelen zam ile birlikte bayram ikramiyelerinin 2022 yılında ne kadar olacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ne kadar oldu? 2022 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2022 yılı Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Emekli ikramiyelerin, bayramdan önce ödenmesi bekleniyor. 2022 Ramazan Bayramı göz önüne alındığında ödemelerin nisan ayının son haftasında yapılması bekleniyor.

2022 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan ayı yaklaşırken ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağının ve ne kadar olacağının önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan kabine toplantılarının sonrasında duyurulması bekleniyor. Ancak genel beklenti bayram ikramiyelerinin 1100 TL’den 1500-2000 TL arası bir tutara yükselmesi yönünde. İkramiyeler ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.