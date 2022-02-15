Elektrik faturaların yönelik şikayetlerin artması üzerine konutlar için tarife sınırının yükseltilmesi, esnaf için yeni tarife modelinin getirilmesi, konutlarda ikinci kademe için uygulanan yüzde 127’lik zammın bir kısmının geri alınması ve dağıtım bedellerinde indirim gibi öneriler gündeme geldi. Peki, Elektrik faturalarında indirim olacak mı? Elektrik faturasında indirim var mı?

ELEKTRİK FATURALARINDA İNDİRİM OLACAK MI?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kamuoyunun tepkisini çeken elektrikteki fiyat artışına ilişkin olarak indirimin çarşamba günü duyurulacağını söyledi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi dün kaleme aldığı yazısında, elektrik indirimi hakkında, "Ticari işletmeler ile cemevi, dernek ve vakıfların faturalarındaki düzenleme çarşamba günü yapılacak Kabine Toplantısı’ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak" ifadesini kullandı.

Selvi, konuya ilişkin yazdığı geçen haftaki yazısında "Sayılarının 4.5-5 milyon olduğu tahmin edilen dar gelirli vatandaşlarımızın aydınlatma ve ısınma giderleri için hesaplarına doğrudan nakdi yardım yapılması düşünülüyor" bilgisini paylaşmıştı.

Selvi bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bir süre önce yazdığımız KDV indirimi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Gıdada KDV oranı yüzde 1’e indirildi. Bu arada gübre fiyatlarındaki yüzde 30 indirim hak ettiği kadar tartışılmadı ama çok önemli. Şimdi sırada elektrik faturalarındaki indirim var. Ticari işletmeler ile cemevi, dernek ve vakıfların faturalarındaki düzenleme çarşamba günü yapılacak Kabine Toplantısı’ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak."