Elektrik faturaları ile ilgili son dakika kararı! İndirim başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. KDV indirimi milyonlarca abonenin elektrik faturasının düşmesini sağlayacak. Elektrik faturalarında yapılacak düzenleme ve indirimin tarihi merak ediliyor. Elektrik faturalarındaki indirim bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın da gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamasında elektrik faturalarında uygulanacak güncel indirim oranını da duyurdu.

ELEKTRİK FATURASI İNDİRİMİ NE KADAR OLDU?

Erdoğan yaptığı açıklamada elektrik tarifeleri ile ilgili, "Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si %18'den %8'e düşürülmüştür. Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8kw saate, aylık 140 kw saate yükseltilmiştir. Böylece tüketimine göre faturalarda net %8 ile %14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Bir başka ifade ile mesken abonelerinin yıllık 7 milyar TL daha az fatura ödemesi temin edilmektedir.

Kademe uygulamasını ticarethane statüsündeki aboneleri de kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kw saate, aylık 900 kw saate kadar tüketimi olan ilk dilimine %5 indirim uygulanacaktır. Bu şekilde esnaf ve sanatkarlarımızın da yıllık 7 milyar daha az fatura ödemesini sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

ELEKTRİK FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Elektrik birim fiyatlarını belirleme yetkisi mevcut yasa ve düzenlemelere göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) aittir. EPDK da elektriğin üretiminden, tüketiciye ulaşana kadar olan her aşamasındaki maliyetleri dikkate alarak tarifeleri oluşturmakta ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Görevli tedarik şirketlerinin birim fiyatın belirlenmesi hususunda herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır.

Kademeli tarife, sadece Mesken Alçak Gerilim Tek Terim Tek Zamanlı abone gruplarını kapsamaktadır. Bu abone grubunun dışında kalan Mesken Orta Gerilim, Mesken Çok Zamanlı, Ticarethane, Tarımsal Sulama veya Sanayi abonelerinde kademeli elektrik tarifesi uygulanmayacaktır. Kademeli elektrik tarifesi, faturanızda ‘Düşük Kademe’ ve ‘Yüksek Kademe’ olmak üzere iki ayrı kalem ile gösterilecek olup, kademeli tüketim bilginizi faturanızın ‘Enerji Bedeli’ kısmında görebilirsiniz.

ELEKTRİK FATURASI HESAPLAMA - SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Elektrik faturası sorgulama ve hesaplama T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun internet sayfası üzerinden gerekli bilgileri girdiğinizde yapılıyor.

ELEKTRİK FATURASI HESAPLAMA - SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ