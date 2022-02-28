Elektrik KDV oranı 2022! Günlük ve aylık düşük tarife sınırı kaç KW oldu, yükseltildi mi?

Kabine Toplantısı'nın sona ermesinin ardından elektrikte yeni tarifeye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen elektrik faturalarındaki indirimleri müjdeledi. Peki, Günlük ve aylık düşük tarife sınırı kaç KW oldu, yükseltildi mi? Elektrik KDV oranı 2022…

Elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü

Konuyla ilgili Erdoğan, "Öte yandan son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi netleştirdik. Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 8'e düşürülmüştür." ifadelerini kullandı.

Düşük tarife sınırı aylık 210'dan 240'a kilovata yükselti

Düşük tarife sınırıyla ilgili ise Erdoğan, "Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovat saate, aylık 240 kilovat saate yükseltilmiştir. Faturalarda net yüzde 8 yüzde 14 oranında indirim sağlanmış olmaktadır." açıklamalarını yaptı.

Ticarethane statüsündeki elektrik kullanımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticarethane statüsündeki elektrik kullanımıyla ilgili "Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak" dedi.